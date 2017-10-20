Стань участницей ежегодного федерального конкурса красоты МИСС BaByliss Paris 2017 и впиши своё имя в историю!

Какая девушка хоть раз в жизни не мечтала примерить корону, стать «самой-самой», сорвать овации и восторженные отзывы поклонников?

Всемирно известный французский бренд BaByliss Paris, новатор в сфере красоты, один из лидеров в области разработки инновационной техники для профессионального ухода за волосами выбирает свою королеву на просторах России.

Королева BaByliss Paris — это красота, грация и обаяние. А ещё креативность, здоровые амбиции и уверенность в себе! Если тебе от 18 до 35 лет — мы ждём твою заявку на участие в конкурсе.

Победительница конкурса станет обладательницей короны и титула «Мисс BaByliss 2017», примет участие в спецрепортаже для телеканала RU TV и получит шикарные подарки от организаторов и партнеров конкурса.

Заявки на участие в конкурсе принимаются с 20 октября до 15 ноября на официальном сайте проекта www.miss.babyliss-paris.ru. Пройди по ссылке — начни своё восхождение на Олимп красоты!

Среди призов для победительницы и финалисток:

- профессиональная техника для волос от BaByliss Paris;

- клубные карты фитнес-клубов премиум-класса Х-FIT;

- total look от крупнейшего интернет-магазина одежды, обуви и аксессуаров Lamoda.ru;

- прогулка по Москве-реке на теплоходах флотилии Radisson Royal Moscow;

- дизайнерские платья Sofi Strokatto;

- великолепный отдых в отеле в Porto Mare (Крым);

- ювелирные украшения от компании RIVOLI;

- клубные карты танцевальных клубов Galladance;

- cоздание эксклюзивных духов от парфюмерной студии FESSALONIKA

- набор уходовых средств c технологией OMEGAPLEX от Gliss Kur и улетный стайлинг от got2b;

- премиум-средства по уходу за лицом и телом от Egomania;

- подарочные сертификаты от студии красоты Lash Expert;

- сертификат на обучение по программе «Сам себе визажист» в школе профессионального макияжа Make-Up Atelier Paris;

- авторские букеты от лучших флористов бутика «Золотой цветок»;

- полный курс обучения от ведущего модельного агентства Verona Models и возможность стать знаменитой.

Итоги конкурса будут подведены 30 ноября в ресторане-яхте «Чайка». Звёздное жюри определит победительницу, и BaByliss Paris объявит имя своей королевы на церемонии награждения.

Внимание: во всех магазинах сети «М.Видео» действует специальное предложение – при покупке продукции со стикером МИСС BaByliss вы получаете 1000 рублей на шоппинг в Lamoda.ru.

Генеральные информационные партнеры конкурса:

- телеканал RU TV

- интернет-журнал WMJ.ru

BABYLISS PARIS — ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РЕЗУЛЬТАТА У СЕБЯ ДОМА.