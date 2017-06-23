«Ты со мной» - новая композиция исполнителя NEAl lOVE на iTunes

Исполнитель и основатель линии одежды Neal Love выпустил новый трек «Ты со мной» на известном российском музыкальном лейбле «Монолит». Композиция отличается сочетанием контрастов лирического настроения и динамики ритма. Релиз доступен для прослушивания и скачивания на всех популярных музыкальных сервисах, включая iTunes.

Ранее в Москве на Дизайн-заводе «Флакон», в мультибрендовом шоу-руме Black Snow, автором была представлена линия одежды Neal Love. Коллекция была отмечена стилистами и редакторами изданий о моде и стиле жизни.

Одежда создана в стиле city casual и unisex. При создании коллекции дизайнера вдохновила эстетика мегаполиса, принципы универсальности и простоты линий, необходимость выглядеть одновременно стильно и без излишеств. Лейтмотивом коллекции стала успешная музыкальная работа «Из моей мечты». Сочетая в себе женское и мужское начала, коллекция Neal Love ориентирована на тех, кто предпочитает дополнять базовый гардероб нестандартным декором, приталенными силуэтами и яркими формообразующими материалами.

По словам исполнителя Neal Love, музыкальное видео на новый трек «Ты со мной» находится на стадии планирования съемок. Однако, клип на трек «Из моей мечты», вдохновивший на создание коллекции одежды, доступен для просмотра на Youtube. В его съемках принял участие модель-андрогин Стас Федянин, покоривший европейские подиумы своей необычной внешностью. Премьера этой музыкальной работы состоялась на известных медиа-порталах, таких как проект Первого канала «Красная звезда», IVI Music, а также в эфире первого музыкального телеканала «МУЗ-ТВ». Песня вошла в ротацию более 10-ти радиостанций с охватом вещания более, чем 95 городов.

Познакомиться с новой музыкальной работой исполнителя Neal Love «Ты со мной» на iTunes можно по ссылке: www.bit.ly/tysomnoi-itunes