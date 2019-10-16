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Артем Кузелев

У издания WWD появится корейская версия

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  • 16 Октября 201923:55

Один из самых авторитетных интернет-проектов о модной индустрии запускается в Южной Корее.

Издание о моде WWD сообщило об открытии третьего международного подразделения. У проекта появится офис в Южной Корее, который получит название WWD Korea. Возглавит его предпринимательница Юна Ким, а главным редактором станет Риз Ким, бывший директор Vogue Korea. Джеймс Фэллон, директор главного офиса WWD, прокомментировал новость: «Лицензия позволяет нам еще глубже погрузиться в постоянно растущие рынки красоты, моды и смежных отраслей в Южной Корее. Мы с нетерпением ждем появления новых департаментов по всему миру, чтобы обеспечить больший доступ к контенту WWD».

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