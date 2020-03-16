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Артем Кузелев

У марки Blumarine новый креативный директор

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  • 16 Марта 202014:55
Сюжеты: Blumarine

Теперь за создание коллекций итальянского бренда будет отвечать дизайнер Никола Броньяно.

Руководство итальянской марки объявило о новом назначении. Теперь за дизайн коллекций Blumarine будет отвечать новый креативный директор Никола Броньяно. Дизайнер заступил на новую должность в первых числах марта, сменив на месте креативного директора Анну Молинари. Известно, что ранее Никола успешно сотрудничал с Giambattista Valli и Dolce & Gabbana, а также работал в собственной марке Brognano. Приглашение Броньяно на должность главного дизайнера руководство бренда объясняет желанием привлечь к продукции Blumarine внимание более молодой аудитории.

 

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