У марки Blumarine новый креативный директор

Теперь за создание коллекций итальянского бренда будет отвечать дизайнер Никола Броньяно.

Руководство итальянской марки объявило о новом назначении. Теперь за дизайн коллекций Blumarine будет отвечать новый креативный директор Никола Броньяно. Дизайнер заступил на новую должность в первых числах марта, сменив на месте креативного директора Анну Молинари. Известно, что ранее Никола успешно сотрудничал с Giambattista Valli и Dolce & Gabbana, а также работал в собственной марке Brognano. Приглашение Броньяно на должность главного дизайнера руководство бренда объясняет желанием привлечь к продукции Blumarine внимание более молодой аудитории.