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Виктория Стрельчик

Уход на вес золота, или программа Go gold в Face Class – сияние вечной молодости

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  • 29 Апреля 202121:57

Об удивительной красоте Клеопатры тысячелетиями слагают легенды, но кто знает её истинный секрет? 

В то время, когда о косметологии ещё не было известно, применение тончайших золотых пластин позволило царице Египта долгие годы сохранять молодость и предотвращать старение кожи. Волшебство? Нет, лишь наука.

Благородный блеск драгоценного металла не оставит равнодушной ни одну женщину, а его свойства поражают омолаживающим эффектом.

Многогранные свойства золота поражают, но наиболее часто оно используется в антивозрастных уходовых программах и косметических формулах. Микрочастицы проникают в глубокие слои кожи, не вызывая аллергии, и идеально усваиваются на клеточном уровне.

Действие золота:

  • Укрепляет защитные свойства кожного покрова и нормализует кислотность кожи
  • Замедляет процессы энтропии коллагена и эластина в тканях, стимулирует выработку собственного коллагена
  • Омолаживает кожу, обладает ярко выраженным лифтинг-эффектом 
  • Устраняет избыточный активный кислород, предупреждая раннее старение
  • Осветляет пигментные пятна и разглаживает мимические морщины 
  • Восстанавливает все функции в тканях, повреждённые участки
  • Улучшает обменные процессы и циркуляцию кровообращения
  • Запускает регенерацию и стимулирует клеточный рост
  • Помогает молекулам кислорода быстрее проникать в кожу, насыщая её влагой
  • Улучшает впитывание других средств ухода
  • Нейтрализует действие свободных радикалов

Go gold – премиальная уходовая программа в салоне мануальной пластики Face Class.

 

Каждая женщина достойна королевской заботы – сияние драгоценной маски из тончайших золотых пластин в сочетании с мощными техниками anti-age массажа, и волшебство произойдет у вас на глазах.

Соблюдение всех этапов ухода за кожей гарантирует 80 % успеха в сохранении молодости, особенно, если это профессиональная косметика от известных мировых корейских брендов.

Тщательное очищение обеспечит максимальное проникновение косметических средств в клетки, тонизация увлажнит ткани, и в завершение омолаживающий крем закрепит полученный результат.

Проникновение молекул кислорода в глубокие слои напитают обезвоженную кожу, улучшив энергообмен, а проработка мышц лица бестселлерами фейслифтинга усилит желаемый результат.

Этапы программы Go gold

  • Снятие косметики и поверхностных загрязнений двухфазным лосьоном с маслом абрикосовых косточек, экстрактом турнепса, томата и брокколи. 
  • Глубокое очищение мягкой кислородной пенкой Genosys.
  • Тонизация кожи тоником Eclado
  • Разогрев мышц лица, шейно-воротниковой зоны и зоны декольте, выведение лимфы для снятия отечности
  • Эффективная проработка мышц скульптурной миофасциальной и нейроседативной техниками – самыми мощными видами антивозрастного массажа
  • Нанесение питательных золотых пластин и растворение под омолаживающим кремом на основе масла макадамии, экстракта шелковицы, камелии, масла семян пенника лугового
  • Расслабляющее горячее полотенце для максимального релакса
  • Завершающий уход из тонизации и нанесения омолаживающего крема с маслами жожоба, макадамии, бергамота и экстрактом икры.

Заметный лифтинг-эффект и глубоко увлажненная кожа, сияющая изнутри после первого сеанса удивят даже самого взыскательного клиента.

Go gold – многоступенчатая программа Face Class, в которой соединены уникальные авторские техники массажа, профессиональный уход от мировых корейских брендов и воздействие драгоценного металла.

Программа Go gold – уход на вес золота!

www.faceclassclub.ru 

https://www.instagram.com/face_class_club/

 

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