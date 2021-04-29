Уход на вес золота, или программа Go gold в Face Class – сияние вечной молодости

Об удивительной красоте Клеопатры тысячелетиями слагают легенды, но кто знает её истинный секрет?
В то время, когда о косметологии ещё не было известно, применение тончайших золотых пластин позволило царице Египта долгие годы сохранять молодость и предотвращать старение кожи. Волшебство? Нет, лишь наука.
Благородный блеск драгоценного металла не оставит равнодушной ни одну женщину, а его свойства поражают омолаживающим эффектом.
Многогранные свойства золота поражают, но наиболее часто оно используется в антивозрастных уходовых программах и косметических формулах. Микрочастицы проникают в глубокие слои кожи, не вызывая аллергии, и идеально усваиваются на клеточном уровне.
Действие золота:
- Укрепляет защитные свойства кожного покрова и нормализует кислотность кожи
- Замедляет процессы энтропии коллагена и эластина в тканях, стимулирует выработку собственного коллагена
- Омолаживает кожу, обладает ярко выраженным лифтинг-эффектом
- Устраняет избыточный активный кислород, предупреждая раннее старение
- Осветляет пигментные пятна и разглаживает мимические морщины
- Восстанавливает все функции в тканях, повреждённые участки
- Улучшает обменные процессы и циркуляцию кровообращения
- Запускает регенерацию и стимулирует клеточный рост
- Помогает молекулам кислорода быстрее проникать в кожу, насыщая её влагой
- Улучшает впитывание других средств ухода
- Нейтрализует действие свободных радикалов
Go gold – премиальная уходовая программа в салоне мануальной пластики Face Class.
Каждая женщина достойна королевской заботы – сияние драгоценной маски из тончайших золотых пластин в сочетании с мощными техниками anti-age массажа, и волшебство произойдет у вас на глазах.
Соблюдение всех этапов ухода за кожей гарантирует 80 % успеха в сохранении молодости, особенно, если это профессиональная косметика от известных мировых корейских брендов.
Тщательное очищение обеспечит максимальное проникновение косметических средств в клетки, тонизация увлажнит ткани, и в завершение омолаживающий крем закрепит полученный результат.
Проникновение молекул кислорода в глубокие слои напитают обезвоженную кожу, улучшив энергообмен, а проработка мышц лица бестселлерами фейслифтинга усилит желаемый результат.
Этапы программы Go gold
- Снятие косметики и поверхностных загрязнений двухфазным лосьоном с маслом абрикосовых косточек, экстрактом турнепса, томата и брокколи.
- Глубокое очищение мягкой кислородной пенкой Genosys.
- Тонизация кожи тоником Eclado
- Разогрев мышц лица, шейно-воротниковой зоны и зоны декольте, выведение лимфы для снятия отечности
- Эффективная проработка мышц скульптурной миофасциальной и нейроседативной техниками – самыми мощными видами антивозрастного массажа
- Нанесение питательных золотых пластин и растворение под омолаживающим кремом на основе масла макадамии, экстракта шелковицы, камелии, масла семян пенника лугового
- Расслабляющее горячее полотенце для максимального релакса
- Завершающий уход из тонизации и нанесения омолаживающего крема с маслами жожоба, макадамии, бергамота и экстрактом икры.
Заметный лифтинг-эффект и глубоко увлажненная кожа, сияющая изнутри после первого сеанса удивят даже самого взыскательного клиента.
Go gold – многоступенчатая программа Face Class, в которой соединены уникальные авторские техники массажа, профессиональный уход от мировых корейских брендов и воздействие драгоценного металла.
Программа Go gold – уход на вес золота!
https://www.instagram.com/face_class_club/
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