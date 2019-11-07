Укладка без укладки от стилистов Mod’s Hair Paris

Укладка волос, как правило, не обходится без использования утюжка, фена или плойки. Да, эти изобретения значительно упрощают нашу жизнь – создать любую прическу можно легко и быстро, не выходя из дома. Но, к сожалению, высокие температуры зачастую губительны для наших волос. Даже длительное пребывание на солнце, длительные зимние прогулки или пробежки без шапки может высушить их, сделать тонкими и безжизненными. А теперь представьте, что происходит с волосами после выпрямления утюжком, разогретым до 200 градусов…

Задолго до появления различных стайлинговых приборов девушки десятилетиями укладывали волосы без использования высокотемпературных режимов. Конечно, такие способы не всегда приводят к желаемому результату в сравнении с термическим воздействием, однако помогут сделать прическу более аккуратной.

Именно задаваясь всеми вышеперечисленными вопросами, стилисты Mod’s Hair Paris разработали «умные стрижки», не требующие укладки. Таким образом, исключающие сложные ежедневные манипуляции с повреждением волос.

Укладка без фена

Чтобы сделать идеальную, «живую» укладку без фена, воспользуйтесь муссом для волос. Нанесите его на влажные волосы и проработайте форму руками. Далее просто дайте волосам высохнуть естественным образом, после чего укладка будет готова!

Выпрямление без утюжка

Вьющиеся или кудрявые волосы довольно сложно выпрямить без использования горячих приборов.

Для начала подберите правильный шампунь и кондиционер для волос. Тщательно вымойте волосы, затем подсушите и полотенцем и, в зависимости от типа волос, нанесите разглаживающий крем, сыворотку или масло. Правильно подобрать средства вам поможет стилист-парикмахер в салоне.

Кстати, полотенце тоже играет большую роль: выбирайте материал, который хорошо впитывает влагу и не повреждает волосы. Например, можно отдать предпочтение бамбуковому полотенцу.

Разделите подсушенные волосы на несколько прядей и расчесывайте каждую из них, вытягивая и удерживая на несколько секунд. Повторяйте процедуру через 5 минут до полного высыхания. Важно при этом использовать расческу с широкими зубчиками, которая распутывает волосы, не травмируя их.

Умная стрижка

На самом деле, укладка не всегда необходима, это может быть всего лишь вопрос привычки. Если вы ежедневно стараетесь уложить свою прическу «волосок к волоску», то отказаться от этой процедуры вам будет сложнее. Когда как не сейчас можно позволить себе немного небрежности, ведь все стилисты в этом сезоне делают ставку на естественность. Стрижки, выполненные в технике Mod’s Hair Paris, отличаются как раз тем, что их можно носить без укладки, такую технику мы называем «укладка без укладки». Если вы все-таки захотели сделать укладку феном, выполняется это очень просто и быстро, стрижка ляжет именно так, как и задумывалось изначально. Для укладки можно использовать специальную пасту или глину.

Здоровые, блестящие волосы – важная деталь любого образа. Поэтому решение отказаться или ограничить термическое воздействие на волосы будет вполне разумным, особенно в летний период, когда наши локоны страдают от палящего солнца и морской воды. Чтобы эффект был полным, не забывайте о регулярном уходе, как домашнем, так и салонном.