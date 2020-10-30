Ультразвуковой увлажнитель воздуха Deerma DEM-F628s – это новейшие технологии и полезный функционал, заключенные в стильный дизайн. Лаконичность исполнения и компактность позволяет устройству гармонично вписаться в любой интерьер, не отвлекая внимание на себя.

Увлажнитель Deerma DEM-F628s имеет емкость для воды объемом пять литров и может надолго обеспечить жилое или офисное помещение необходимым уровнем влажности. Устройство оснащено таймером, термометром и гигрометром, функция поддержания заданного уровня влажности воздуха позволяет настроить его под индивидуальные потребности. Электронная панель на передней части гаджета отображает все необходимые параметры.

Бесшумная ультразвуковая технология превращает воду в прохладный туман, предварительно очистив ее и сделав безопасной для людей, домашних животных и растений, а также мебельных поверхностей. Для поддержания приятной атмосферы в помещении используйте эфирные масла – прибор имеет функцию ароматерапии.

Максимальное время работы ультразвукового увлажнителя Deerma DEM-F628s при одной заправке бака – 18 часов. Устройство безопасно в использовании и автоматически отключится при полном израсходовании воды. Съемную емкость легко заполнять водой и мыть. Приобрести в интернет-магазине Ozon