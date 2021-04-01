Новая инновационная серия Fit Smart от Triumph

Немецкий бренд Triumph, производитель нижнего белья с 1886 года и эксперт в области идеальной посадки, представляет новое поколение бюстгальтеров Fit Smart с интеллектуальной 4D-конструкцией, благодаря которой бюстгальтер обладает эффектом «второй кожи» и идеально поддерживает грудь даже при изменении ее размера - в результате набора или снижения веса, при менструации или беременности. Благодаря феноменальному комфорту и адаптивности Triumph помогает женщинам не только полюбить физические изменения своего тела, но и с уверенностью реагировать на все вызовы, с которыми они сталкиваются в жизни.

Мы живем в стремительно меняющемся мире. Сегодня женщинам как никогда необходимы вещи, которые помогут адаптироваться к этим изменениям и чувствовать себя максимально свободно, уверенно и комфортно. Новая линейка Fit Smart была разработана командой бренда Triumph в результате длительного исследования потребностей и желаний женщин разных возрастов. Каждая женщина имеет свою уникальную форму и размер груди, который к тому же может немного меняться в течение месяца или значительно - в результате изменения веса при похудении или беременности. Triumph помогает женщинам получать удовольствие от изменений, которые происходят с их телом каждый день, так как умные бюстгальтеры идеально подстраиваются под индивидуальную форму груди и дарят полную свободу движений и действий, которые так необходимы каждой женщине.

Под лаконичным дизайном скрывается интеллектуальная система поддержки, устраняющая необходимость постоянной подгонки размера и обеспечивающая максимальный комфорт и поддержку груди. Простая и адаптивная регулировка размеров стала возможной благодаря эластичному 4D-кружеву и чашечке из 4D-пены, наряду с интеллектуальной внутренней конструкцией, обеспечивающей идеальную посадку, учитывающую форму и размер груди. Бюстгальтер без косточек из уникальной инновационной ткани оснащен эластичными поддерживающими бретелями с максимальной регулировкой и поясом с увеличенным креплением на четыре крючка, что обеспечивает максимальную адаптивность, при этом плоские швы с ультразвуковой проклейкой абсолютно незаметны под одеждой. Линейка состоит из 5 универсальных размеров, что снижает уровень стресса и неудобства при подборе белья.

Новая линейка будет доступна с конца марта во всех магазинах Triumph, а также маркетплейсах LAMODA и WILDBERRIES.