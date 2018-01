Under Armour и Линдси Вонн представили эксклюзивную коллекцию экипировки для зимних видов спорта

Under Armour и Линдси Вонн объявили о запуске первой именной коллекции мировой чемпионки по горным лыжам. В коллаборацию вошли шесть уникальных предметов экипировки, созданных для того, чтобы вы могли носить их и на лыжной базе, и на горных склонах; все вещи отличают современный дизайн и смелые цветовые решения. Коллекция является отражением стиля самой Вонн, а также может похвастаться неизменно высоким качеством, за которое покупатели любят и ценят Under Armour. Линдси Вонн принимала участие во всех этапах создания коллекции, работая с дизайнерами Under Armour с самого начала и до конца.

Уверенность Вонн и философия ее стиля вдохновили дизайн каждого элемента капсульной коллекции. В отличие от традиционных лыжных костюмов, в образах от Линдси Вонн используются необычные узоры и цвета — винтажный камуфляж, переливающийся фиолетовый, медный с эффектом деграде, а также молнии цвета розового золота. Помимо выдающегося дизайна, каждый предмет одежды разработан так, чтобы быть максимально функциональным и помогать спортсменам добиваться наилучших результатов.

Название каждого предмета коллекции отражает значимое событие в спортивной карьере чемпионки. Покупателям в России будет доступно три элемента коллекции:

UA Louise — куртка с асимметричным передом и высоким воротником. Этот предмет коллекции назван в честь города Лейк-Луиз — места, которое часто называют Лейк-Линдси из-за невероятных успехов спортсменки, которая поднималась на пьедестал в Лейк-Луиз целых 25 раз.

UA Sicario — леггинсы с уникальным переливающимся принтом, выполненные из ткани, растягивающейся по четырем направлениям. В 2006 году в Сан Сикарио, Италия, Линдси получила от спортсменов и поклонников награду за силу духа (Spirit Award) после того, как она оправилась от падения и снова начала участвовать в соревнованиях, несмотря на травмы.

Бини UA Cortina — вязаная шапочка с двумя помпонами. Этот игривый элемент коллекции назван в честь города Кортина-д'Ампеццо, где Линдси побила несколько рекордов. В 2015 году Вонн выиграла свою 63-ю гонку и побила рекорд по количеству побед, когда-либо одержанных женщиной-лыжницей.

Лимитированную коллекцию Линси Вонн можно приобрести в фирменном магазине Under Armour в торговом центре «Европейский». Коллекция поступит в продажу 8 февраля.

«Я очень рада наконец-то представить свою именную коллекцию, созданную в сотрудничестве с Under Armour, — сказала Линдси Вонн. — Команда Under Armour предоставила мне полную свободу самовыражения как на этапе формирования идей, так и на этапе разработки. Я счастлива, что могу кататься в одежде не только функциональной, но и модной. Эта экипировка точно отличит вас на склонах. Under Armor помог мне воплотить мое видение в жизнь; в каждую деталь экипировки было вложено очень много сил, что делает нашу коллекцию действительно особенной».

«Без сомнения, Линси — это спортсменка «Вне всякого сравнения»*. Ее спортивные достижения, самоотверженность и упорство в преодолении трудностей вызывают уважение, — говорит Тофер Гейлорд, глава подразделения по разработке одежды для уличных видов спорта Under Armour. — Этой именной коллекцией мы хотим показать другую сторону Линдси — ее уникальный стиль, уверенность и бесстрашие, которое вы можете видеть как на горном склоне, так и вне спорта».

Коллекцию оценят как любители зимних видов спорта, так и те, кому важен стильный образ – её отличает внимание к деталям, функциональность и универсальность. Все вещи выполнены из технологичных тканей со специально разработанными покрытиями, а в верхней одежде используются оверсайз воротники из флиса. Глубокая увлеченность и личная заинтересованность Вонн прослеживаются во всей коллекции, вплоть до мельчайших деталей. К примеру, логотип LV, украшающий все предметы одежды, имитирует подпись Линдси Вонн; каждая вещь создана в честь важных этапов ее спортивной карьеры, а на подкладке курток используется специальный принт, демонстрирующий ее достижения.

Фотографии лимитированной коллекции можно посмотреть здесь.

* В ноябре 2017 года Under Armour запустил глобальную маркетинговую кампанию «Вне всякого сравнения» (Unlike Any), в честь выдающихся спортсменок, которым нет равных. Линдси Вонн является одним из амбассадоров кампании. Посмотреть видео с Линдси можно по ссылке.