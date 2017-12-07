U.S. POLO ASSN. провел финал конкурса #ЯвUSPA в ТЦ АВИАПАРК

2 декабря в магазине в ТЦ АВИАПАРК собрались поклонники американского бренда одежды U.S. POLOASSN. в рамках финала фотоконкурса #ЯвUSPA. На развлекательном мероприятии работала фотозона, декорированная настоящими атрибутами конного поло – поло-клюшками, кубками и так далее, а также игровая зона, где каждый участник мог почувствовать себя по-настоящему причастным к этой благородной игре. Победители каждого чаккера (так называется временной отрезок в конном поло) могли выбрать себе подарок на любой вкус – брендированную сумку, термо-кружку или магнитную рамку для фотографий, а также получить жетон на участие в голосовании за финалистов конкурса #ЯвUSPA.

Помимо игр и викторин об истории бренда от ведущего, гостей праздника развлекал диджейский сет от Василины Мороз и безалкогольный free-bar с авторскими коктейлями и смузи. В завершении мероприятия был назван победитель конкурса #ЯвUSPA, которому торжественно вручили главный приз – сертификат на сумму 15 000 руб.

#ЯвUSPA – это не просто хэштег, ведь когда ты носишь U.S. POLO ASSN., ты – часть игры.