Ушел из жизни Аззедин Алайя

Вчера издание Le Point сообщило о смерти знаменитого дизайнера. Аззедин Алайя скончался в Париже в возрасте 77 лет.

Самой печальной новостью завершившейся недели стало известие о смерти французского кутюрье Аззедина Алайя. Дизайнер умер в своей квартире в Париже в возрасте 77 лет. Свои соболезнования и теплые слова в память о легенде моды в сети опубликовали уже десятки знаменитостей, выбиравших для выходов на сцену или красную ковровую дорожку наряды, созданные Алайя.

Кутюрная коллекция, представленная дизайнером в июле этого года в Париже, стала первой после шестилетнего перерыва и последней.