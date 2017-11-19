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Артем Кузелев

Ушел из жизни Аззедин Алайя

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  • 19 Ноября 201714:13

Вчера издание Le Point сообщило о смерти знаменитого дизайнера. Аззедин Алайя скончался в Париже в возрасте 77 лет.

Самой печальной новостью завершившейся недели стало известие о смерти французского кутюрье Аззедина Алайя. Дизайнер умер в своей квартире в Париже в возрасте 77 лет. Свои соболезнования и теплые слова в память о легенде моды в сети опубликовали уже десятки знаменитостей, выбиравших для выходов на сцену или красную ковровую дорожку наряды, созданные Алайя.

Кутюрная коллекция, представленная дизайнером в июле этого года в Париже, стала первой после шестилетнего перерыва и последней.

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