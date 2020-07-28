Ушел из жизни японский дизайнер Кансай Ямамото

Японские СМИ сообщили о смерти дизайнера, который прославился в том числе и как автор костюмов Дэвида Боуи и Элтона Джона.

Японский дизайнер Кансай Ямамото умер на 77 году. По сообщениям СМИ, в последние месяцы он боролся с острым миелоидным лейкозом. Мировую славу Ямамото получил в начале 1970-х годов как первый дизайнер из Японии, представивший коллекцию в Лондоне. Затем Кансай Ямамото прославился как авангардист, придумавший не один наряд для Элтона Джона, Стиви Уандера и Дэвида Боуи. Также он сотрудничал со многими известными марками.