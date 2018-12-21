В Барселоне прошла массовая акция против использования меха и кожи

Десятки активистов международной организации Anima Naturalis разделись догола и претворились трупами на одной из площадей испанского города.

Акция протеста была организована при поддержке международной организации Anima Naturalis, которая занимается защитой прав животных в Испании и Латинской Америке. На одну из оживленных площадей Барселоны вышли несколько десятков активистов, которые обнажились и покрыли свои тела искусственной кровью. Суть мероприятия – протест против использования модными марками натуральных кожи и меха. Один из плакатов гласил: «Сколько жизней требуется на одно пальто?»