В Европе состоялось ежегодное ралли Gumball 3000, маршрут которого в этом году проходил по шести странам: Латвии, Польше, Румынии, Хорватии, Албании и Греции. 150 самых быстрых, редких и дорогих автомобилей проехали 3000 миль или 5000 км трассы по побережью Балтийского моря из Риги до греческого острова Миконос в Эгейском море.Ралли проводится с благотворительной целью, и все собранные средства, - в этом году более 200 000 фунтов, - отправляются в Фонд Gumball 3000, учрежденный основателем автопробега британским миллионером Максимиллионом Купером.
19-тое по счету по счету звездное ралли в этом году стартовало в латвийской столице, где во время красочного парада автомобилей зрители смогли полюбоваться на редкие модели Lamborghini, Ferrari, Bentley, McLaren, Maserati, Dodge Porsche, Polls-Royce, Jaguar, Aston Martin и множество другихсуперкаров. На открытии выступили известные рэп-исполнители CeeLo Green, Major Lazer, обладательница премии Grammy певица Eve и DJ Afrojack. Трансляцию с места событий вели более 100 мировых телеканалов, а поддержать любимые команды в центре города собрались известные политики, актеры, музыканты и спортсмены.
Российская элита объединилась в команду с говорящим именем «TSAR». В нее вошли инвестор Александр Дурандин, меценат Евгений Добровольский, бизнесмен Эрик Рудяк, инвестор Кэри Уорхолс с женой Бэллой, художница Виталия Польняк, бизнесмен Вадим Федотов и Анна Нерли, глава Ювелирного дома Rodery. Именно поэтому эмблему команды, - череп, - по-царски украшала корона Rodery.
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