В фестивале Этномода-2020 примут участие дизайнеры 20 регионов России и более 10 стран

Международный фестиваль моды, искусств и фотографии «Этномода-2020» завершил прием заявок на участие. В этом году фестиваль, проводимый ежегодно в Майкопе при поддержке РСМ, состоится 1-2 декабря и объединит более 100 конкурсантов.

Свои коллекции в 6 номинациях представят дизайнеры из 20 регионов России (от Краснодара до Чукотки), а также из Италии, Испании, Израиля, Турции, Японии, стран Латинской Америки (Колумбия, Эквадор, Бразилия, Аргентина) и Африки. Показы пройдут в очном и дистанционном форматах и будут транслироваться европейским каналом Fame World TV.

В жюри фестиваля под председательством международного аналитика моды фэшн-гуру Александра Хилькевича наряду с российскими экспертами войдут специалисты из Италии, Израиля, Испании, Турции, Японии и США:

Лука Боффи (Италия) – дизайнер и популяризатор современного этностиля, наследник знаменитой дизайнерской династии Boffi.

Анна Соло (Израиль) – звездный преподаватель прославленного колледжа дизайна Шенкар, который входит в число лучших школ моды мира.

Ольга Иф (Испания) – создательница нескольких модных брэндов и успешный фэшн-продюсер, обладатель рекорда Гиннеса в области моды.

Мария Алессандра Ванетти (Италия) – маркетолог и эксперт по продажам люксовых товаров, в числе клиентов которой всемирно известный брэнд Missoni.

Хабип Дайоглу (Турция) – легендарный профессор Стамбульского университета, благодаря опыту которого Турция завоевала приоритетные позиции в области мирового текстиля.

Иширо Цушида (Япония) – дизайнер и байер международных брэндов, куратор обучающих программ в области моды, эстетики и стиля.

Джулия Кернер (США) – дизайнер, по проектам которой создаются культовые модели Ирис Ван Херпен и костюмы для этно-блокбастера «Черная пантера», который получил «Оскар» за дизайн в 2019 году

Деловая программа фестиваля сделает акцент на экономических аспектах использования этники в современных коллекциях и новых цифровых методах продвижения брэндов, включая 3D-технологии и виртуальную реальность.