В группе PVH назначили нового генерального директора

В феврале 2021 года американский холдинг, объединяющий марки Tommy Hilfiger и Calvin Klein, возглавит Стефан Ларссон.

В июне прошлого года Стефан Ларссон присоединился к PVH в качестве управляющего брендами. Штатная единица была создана в холдинге специально для него. На днях стало известно, что в феврале будущего года топ-менеджер сменит 63-летнего Эмануэля Кирико на посту генерального директора, за которым сохранится лишь пост председателя правления компании. Известно, что Ларссон ранее был одним из управляющих группы H&M, возглавлял бренд Old Navy, а также отвечал за модернизацию холдинга Ralph Lauren.

Нынешний гендиректор PVH, Эмануэль Кирико отметил: «Вместе со Стефаном в роли гендиректора мы получаем хорошие позиции для ведения деятельности в стремительно меняющихся реалиях розничной торговли, повышения значимости брендов и удовлетворения потребностей наших клиентов, не переставая при этом ориентировать предприятие на долговременное развитие. Глобальный опыт Стефана, его направленность на потребителя и прошлые достижения являются теми козырями, за счет которых PVH должна преуспеть в условиях «новой нормальности».