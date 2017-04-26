В линейке российского бренда BQ пополнение новым смартфоном BQ-5057 Strike 2

Главной гордостью модели является последняя версия операционной системы Android 7.0, что обычно несвойственно бюджетным брендам. Благодаря работе этой версии ОС смартфон BQ Strike 2 справляется с многозадачностью намного быстрее своих конкурентов.

Кроме того, устройство работает на 4-х ядерном процессоре MT 6580. Он без труда справится с самыми сложными задачами, легко откроет «тяжелые» игры и ресурсоёмкие приложения. Общение в социальных сетях и мессенджерах, серфинг любимых развлекательных сайтов с BQ Strike 2 будет только в радость. Оперативная память составляет 1 Гб, встроенная память для хранения любимых фильмов, формата HD, игр, книг и фотографий – 8 Гб. Кроме этого память устройства можно расширить до 64 Гб с помощью карты памяти формата microSD, поэтому у вас не будет проблем с хранением нужного контента.

Для любителей ярких и качественных фотографий в смартфоне установлена 13-МП основная камера и 8-МП фронтальная, а также большой дисплей 5" по технологии 2,5D с HD разрешением 1280*720 точек, позволяющие по-новому использовать графические и видео-приложения, а также создавать и делиться интересным контентом.

Стильный алюминиевый корпус смартфона c эффектом Brushed является не только прекрасным дизайнерским решением, но и удобно охлаждает батарею устройства, не допуская перегрева при интенсивном использовании.

Смартфон можно приобрести за 5790 рублей в официальном интернет-магазине производителя www.shop.bq-mobile.com.

Полные технические характеристики модели:

Дисплей

5'' IPS

Разрешение

HD 1280*720

Операционная система

Android 7.0

Процессор

MT 6580, 4 ядра, 1300 MHz

Оперативная память

1ГБ

Встроенная память

8ГБ

Мобильная связь

GSM 850/900/1800/1900 мГц

Мобильный Интернет

3G WCDMA 900/2100MГц, GPRS, EDGE

WiFi

IEEE 802.11 b/g/n

Bluetooth

Версия 4.0

Количество SIM

2

Карта памяти

Micro SD до 64 ГБ

Разрешение камеры

Фронтальная 8 МП / Основная 13 МП

Навигация

GPS

Емкость

2500 мАч

Размер устройства

144 х 72 х 9,9 мм

Вес устройства

162 гр