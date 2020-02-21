Вход
ADV



Интересно
Все сюжеты
SergeyVladimirov

В Люксембурге в показе дизайнера Анны Часовских приняла участие Элина Воронцова

  • 91
  • 0
  • 21 Февраля 202010:04

В Люксембурге с успехом прошел показ российского дизайнера Анны Часовских. На мероприятии было все: множество гостей, льющееся рекой шампанское, умопомрачительные платья и, конечно же, «звездные» модели. Одной из них стала победительница конкурса «Королева России» Элина Воронцова.

Девушка предстала перед публикой в вечернем платье из позолоченной ткани, обрамленной черным кружевом и перьями, напомнив окружающим принцессу из сказки «Малефисента».

«Это не первый показ Анны, в котором я принимаю участие – откровенничала Элина после показа - Я так же была задействована   в ее дефиле на Неделе Моды в Гостином Дворе.  И мое платье тоже было украшено перьями. Только красного цвета.»

Так же модель призналась, что в ближайшее время планирует не только украшать «чужие» коллекции. Но и покажет свою.

«У меня есть собственный бренд одежды. Называется Fashion Imperia. Он специализируется на пошиве вечерних платьев. Бренд очень популярен среди москвичек уже сейчас.   Но я планирую заявить о нем еще громче, представив коллекцию платьев на Неделе Моды в Москве в марте» - продолжила Воронцова.

Что ж! Остается только пожелать девушке успеха в ее начинании.

 

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2020
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru