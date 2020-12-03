В Marriott Royal Aurora состоялся еще один модный показ«Back to Fashion» от Первой Женской Академии

Первая Женская Академия в очередной раз продемонстрировала высокую компетентность в вопросах моды и красоты, и представила гостям «Back to Fashion» брендов ведущих российских дизайнеров представляющих ювелирные, меховые коллекции, коллекции прет-а-порте, обувь, аксессуары и предметы искусства.

Светскую атмосферу мероприятия поддержали Анастасия Гребенкина, Алена Чехова, Виктория Андреянова и Ева Авеева, а так же звезда мировой оперной сцены Ирина Ващенко. Легкое настроение гостей создали ведущие вечера актриса театра и кино Екатерина Директоренко и шоумен Дмитрий Мантлер. Они вдохновляли гостей на дружеские беседы и новые знакомства.

Модный вечер открыл показ бренда футуристичной одежды Lokoto основанный дизайнером Леной Аникеевой. Строгие силуэты и лаконичные цвета основа текущей коллекции, вдохновленные работами художников супрематистов. Цвета пальто А-силуэта, графичных топов и геометричных пелерин были выдержаны в строгом соответствии палитры белого, черного и красного. Показ модельера Виктории Андреяновой открыла ведущая солистка балета Московского театра имени Станиславского и Немировича Данченко Наталия Клейменова. Гостям была продемонстрирована коллекция практичных пальто. Ведь бренд Виктории - это не только мода, это искренность и душевное тепло. То, что очень важно, в наше непростое время. Актуальную в холодное время года коллекцию из меха «Зима 2020» показал модный дом Fursamazing. На подиуме были показаны шубы всевозможной длины, накидки, болеро из меха каракульчи, овчины, норки. Модели производили завораживающее впечатление красотой и яркостью коллекции. Модный дом Olga Kunitsyna продемонстрировал яркую коллекцию вечерних платьев. Философия бренда – это не погоня за трендами, а переосмысление эстетики романтики, с подчеркнутой элегантностью образа. Приглашенные звездные гости по достоинству оценили последние достижения в области косметологии, которые были представлены клиникой эстетической медицины Марии Ширшаковой. На стенде предлагалось пройти моментальную диагностику кожи лица на инновационном аппарате и получить консультацию по ее состоянию, а также рекомендации по уходу и индивидуальный план преображения для каждой гостьи. На модном маркете можно было порадовать себя и своих близких изящными и нужными подарками. Шелковые платки от Radical Chic, украшения из драгоценных камней Never Enough, яркие броши от Mi-Mi Moscow, авторская бижутерия от ElenaBbocharova, стильная одежда от Erma, эффектные украшения от Sona Impex, вышивки и сумки от Dreams Moscow, уютная домашняя одежда Helena Elange и авторские броши из бисера Александры Грузиновой нашли своих покупателей. Украшали пространство маркета атмосферные картины художника Веры Александровой и полотна в стиле концептуальный инфантилизм художника Саши Финкеля. Художник скетчист Катерина Волкова создавала для гостей вечера оригинальные фешн-скетчи. На стенде благотворительного фонда спасения тяжелобольных детей «Линия Жизни» весь вечер проходила беспроигрышная лотерея.

Все собранные средства были направлены на лечение пятилетней Ангелины Свидловой из города Истра Московской области, которой требуется восстановительное лечение по резидуально-органическому поражению ЦНС. За создание красоты для гостей вечера отвечал партнер показа, сеть британских салонов красоты премиум класса SACO Russia, которые в течении всего вечера делились ценным опытом по созданию стильного образа.

На корнере школы визажа Валерии Питилимовой ArtGrimer можно было познакомится с актуальными трендами вечернего макияжа. Вечер завершился розыгрышем сертификатов на обучение от Первой Женской Академии и презентацией Международной Академии Спикеров с собственным учебным центром. Новая образовательная программа помогает экспертам любого уровня, а так же компаниям выходить на международный рынок, повышать свою компетенцию по высоким стандартам швейцарского качества. Это особенно важно сейчас, когда рынок экспертов перенасыщен. Международный диплом будет серьезным плюсом в копилку вашей личной капитализации. На вечере был разыгран сертификат на первый поток обучения, который стартует уже 21 ноября 2020.