В Москве открылась выставка истории текстиля

До середины декабря в Музее Москвы можно увидеть ретроспективу московского текстиля.

20 сентября в Музее Москвы открылась выставка «Ткани Москвы». Ретроспектива будет работать до 15 декабря и расскажет посетителям о вековой истории московского текстиля с 1880 по 1980 год. Гости экспозиции увидят творчество советских дизайнеров, работы московских мануфактур и фабрик, эскизы, фотографии и даже станки. Выставка разделена на пять тематических разделов и представляет большой интерес для всех интересующихся дизайном и историей России.