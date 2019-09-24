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Артем Кузелев

В Москве открылась выставка истории текстиля

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  • 24 Сентября 201910:47

До середины декабря в Музее Москвы можно увидеть ретроспективу московского текстиля.

20 сентября в Музее Москвы открылась выставка «Ткани Москвы». Ретроспектива будет работать до 15 декабря и расскажет посетителям о вековой истории московского текстиля с 1880 по 1980 год. Гости экспозиции увидят творчество советских дизайнеров, работы московских мануфактур и фабрик, эскизы, фотографии и даже станки. Выставка разделена на пять тематических разделов и представляет большой интерес для всех интересующихся дизайном и историей России.

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