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Артем Кузелев

В Москве покажут историю фотографии

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  • 07 Ноября 201911:21

В этом месяце в ГМИИ откроется выставка фотографий из архивов музеев Парижа, Вены и Москвы.

19 ноября в ГМИИ начнет работу выставка «Дагеротип, автохром, поляроид. 1/1». Проект посвящен 180-летию со дня изобретения фотографии и представляет уникальные работы Луи Дагера, Сергея Левицкого, Леона Жимпеля, Антонена Персонна, Стивена Шора, Хельмута Ньютона и других знаменитых авторов. Экспонаты для экспозиции предоставляют Национальная библиотека Франции, Французское фотографическое общество, фотографическая коллекция Остлихт в Вене и Государственный исторический музей в Москве. Посетить выставку можно будет 26 января 2020 года.

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