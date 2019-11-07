В Москве покажут историю фотографии

В этом месяце в ГМИИ откроется выставка фотографий из архивов музеев Парижа, Вены и Москвы.

19 ноября в ГМИИ начнет работу выставка «Дагеротип, автохром, поляроид. 1/1». Проект посвящен 180-летию со дня изобретения фотографии и представляет уникальные работы Луи Дагера, Сергея Левицкого, Леона Жимпеля, Антонена Персонна, Стивена Шора, Хельмута Ньютона и других знаменитых авторов. Экспонаты для экспозиции предоставляют Национальная библиотека Франции, Французское фотографическое общество, фотографическая коллекция Остлихт в Вене и Государственный исторический музей в Москве. Посетить выставку можно будет 26 января 2020 года.