В Москве прошел весенний показ «AFD-International fashion day» 2017

На днях в Москве, в ювелирном доме «Эстет» состоялось одно из главных событий fashion индустрии – весенний показ «AFD-International fashion day» 2017. Свои новые, а также дебютные коллекции детской, женской и мужской одежды, аксессуаров на этот раз презентовали модельеры – дизайнеры из разных стран мира, во многих из которых действует представительство AFD. «AFD-International fashion day» – уникальная площадка, fashion-сообщество для презентации брендов дизайнеров-модельеров со всего мира.

Стоит отметить, что «AFD-International fashion day» является официальным партнером проекта «Follow the Fabrika». Как отметила основатель и организатор «AFD-International fashion day» Наира Ниазян, начиная с этого года, одному из участников будет предоставлена возможность стать обладателем гранта для участия в проекте «Follow the Fabrika». Напомним, этот проект направлен на вывод дизайнеров на международный рынок.

Организатор «AFD-International fashion day» Наира Ниазян не останавливается на достигнутом, а идет вперед и расширяет географию проведения аналогичных мероприятий. Так, с 12 по 14 мая в столице Армении состоится «Неделя моды в Ереване» под названием Golden Lace.

«Я также являюсь организатором нового проекта «Неделя моды в Ереване», и приглашаю дизайнеров со всего мира принять в ней активное участие», - отметила Наира Ниазян, добавив, что ереванскую неделю моды откроет сам Вячеслав Зайцев.

А в весеннем показе «AFD-International fashion day» приняли участие модельеры-дизайнеры: Светлана Акопян, Ромэ Акопян, Полина Голубь, Наринэ Арутюнян, Марине Баласанян, певица и дизайнер Астхик Сафарян, а также Гаяне Багдасарян, которая представляла Fashion Campus Armenia.

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Основатель и дизайнер “Taraz.am”- Светлана Михайловна Акопян- поэт, художник, публицист, которая также имела множество персональных выставок в Ереване, в Лондоне, в Париже, в Брюсселе. Принимала участие в выставках в Монако и в Париже (Grand Carrousel du Louvre), автор 5 сборников стихов и двухтомника. В 2015г. Светлана основалa Taraz.am, с намерением переосмыслить, восстановить армянские орнаменты вместе со всей гармоничностью и передать их в современный мир моды.

Данная коллекция названа «Великое Возрождение», узоры которой являются ручной работой. Она предназначена для современных мужчин и женщин, которые хотят каждый день общаться с мудростью и красотой древних армянских орнаментов.

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Romè Unisex Fashion для тех, кто ищет свою индивидуальность, удобность в одежде и чувство свободы. Вот как каждый человек в 20 веке должен создавать свой стиль. Среди коллекции весна-осень женщины увидят - женственность и элегантность, а мужчины - уникальность и моду.

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Новая коллекция "FishPlace" это очень милая и воздушная история, сочетающая в себе уличный стиль, праздничное настроение и повседневное удобство. В коллекции использован искусственный мех, натуральный хлопок, воздушная сетка, ультрамодный в последнее время неопрен, натуральный хлопок, а так же керамическая бижутерия ручной работы.

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1 / 23 Жанет Овсепян













































1 / 21 Марине Баласанян









































При создании коллекции весна-лето «Натуральная асимметрия» источником вдохновения была кисть Сарьяна, красочная и чарующая. Как говорит сама Марине –«Я предпочла натуральность и природу, то есть натуральный крепдешин с графически-цветочными принтами. Платья замечательно подчеркнут харизму всех женщин, которые желают быть яркими и нестандартными.»

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Фешн кампус армянских дизайнеров представляет одного из лучших модельеров - Гаяне Багдасарян. Коллекция под названием «Искушение» предназначена для молодых девушек и женщин, у которых царит весеннее настроение.

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1 / 16 Астхик Сафарян































Добавим, что «AFD» стало уже традиционным мероприятием fashion индустрии, занявшее свое место и нишу в этой сфере. С каждым годом увеличивается не только число участников, но и расширяется их география.

До новых встреч на «AFD-International fashion day»!