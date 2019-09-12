В Москве прошла конференция на тему «Инструменты продвижения индустрии меха»

10 сентября 2019 года в рамках мероприятий, посвященных предстоящей Российской меховой неделе моды «Russia.Fur Fashion Week», состоялась конференция на тему «Инструменты продвижения индустрии меха». Встреча в формате «круглого стола» была организована при поддержке Российского Пушно-Мехового Союза и РГУ им. Косыгина.

«Russia.Fur Fashion Week» собрала на одной площадке производителей меха, представителей Международных аукционов меха, профильных профессиональных выставок, СМИ, дизайнеров. Модератором и ведущим дискуссии выступил учредитель компании FirstFashionGroup, являющейся организатором Меховой недели моды «Russia.Fur Fashion Week», Александр Богза.

Основными темами обсуждения стали: текущая ситуация в пушно-меховой индустрии, разработка стратегии взаимодействия участников отрасли, а также координация рекламных активностей представителей мехового рынка в 2019-2020 гг.

Говоря о рынке меха, президент Пушно-мехового союза Сергей Столбов отметил, что участники рынка озабочены ситуацией в своем бизнесе, но не очень настроены на совместные шаги, слишком разобщены. При этом новые экономические реалии и новые общественные вызовы подсказывают, что подобную тактику надо пересматривать, формируя совместно пути консолидации и разрабатывая единую информационно-имиджевую политику отрасли. Говоря о положительных моментах в жизни отрасли, Столобов подчеркнул, что среди самых известных мировых дизайнеров в настоящее время практически никто категорично не отказался от использования натурального меха – примерно 70-72% ведущих международных брендов использовали мех в 2018-2019 гг.

В свою очередь владелец компании Astel Виктор Константинопольский обозначил несколько основных проблем, стоящих перед отраслью. Во-первых, это существующие ставки НДС, сковывающие развитие производства, во-вторых, проблема «черного ввоза» не всегда качественной продукции из ряда соседних стран, конкуренции с которой не выдерживают честные российские производители. В-третьих, мешают бюрократические препоны, стоящие на пути у производителей. Вместе с тем глава компании Astel констатировал, что, по данным pr-агентств и прогнозам аналитиков, российские дизайнеры будут становиться все популярнее – и у себя в стране, и за рубежом. По мнению спикера, для того, чтобы российские дизайнеры развивались, им необходимо следующее: а) сам мех б) площадка, где они могли бы достойно представить свои работы (от шоурумов до fashion-показов) в) информационное освещение их деятельности. Кроме того, для формирования новой покупательской аудитории, нужно делать большую ставку на молодежь, учитывая их вкусы и изучая актуальные тренды.

В режиме телемоста к дискуссии подключились представители крупнейших международных аукционов меха - "Kopenhagenfurs" (Дания), Международный меховой аукцион "SAGA" (Норвегия). По их словам, пришло время объединения. На вопрос официального представителя бренда Braschi в России Екатерины Герман, готовы ли аукционы откликаться на инициативы конкретных меховых брендов и реализовывать с ними совместные программы, коллеги заметили, что было бы политически верно поддержать инициативы, исходящие от общественных объединений производителей меха, организаторов профильных выставок и крупных тематических мероприятий.

На необходимость централизованной информационной поддержки меха в формировании положительного имиджа отрасли указали и производители Эмиль Шабаев, Петр Поляков, и организаторы меховых выставок Арон Мардахаев (Ассоциация меха и кожи «Мягкое золото»), Ирина Дементьева (выставка "FurFashionExhibition"), и представители профильных СМИ (Светлана Лузина, журнал «Пушные аукционы»). Солидарна с коллегами была и легендарный дизайнер, королева русского меха Ирина Крутикова, также принявшая активное участие в дискуссии и поделившаяся своим многолетним опытом. Эмиль Шабаев высказал мысль о том, что для правильной поддержки репутации натурального меха, для выстраивания совместных информационных стратегий продвижения меха необходимо не просто объединить усилия участников отрасли, но и выбрать своего флагмана, амбассадора. По его словам, «нужен паровоз, который тянул бы за собой весь локомотив российского пушного рынка».

Взявший слово Александр Богза объявил, что Российская меховая неделя моды («Russia.Fur Fashion Week») готова выступить в роли площадки, формирующей новое лицо меховой отрасли России, и уже сейчас может предложить участникам рынка сразу несколько программ по продвижению темы меха и российских производителей меха в СМИ.

В частности, уже сейчас запущен совместный проект «Russia.Fur Fashion Week» с крупнейшим международным телеканалом, посвященным моде – WorldFashionChannel. В рамках данного соглашения WorldFashionChannel (Россия) будет поддерживать российских производителей меха, предоставляя особые условия размещения и новые информационные продукты. Для дизайнеров, участвующих в «Russia.Fur Fashion Week планируется разработать индивидуальный пакет предложений.

Вторую из названных руководителем «Russia.Fur Fashion Week» информационных программ по продвижению меховой отрасли в СМИ озвучила участвующая в конференции руководительжурнала «Модный magazine» и одноименной онлайн-платформы Юлия Пименова. Она презентовала возможности издания, способного стать удобным ресурсом для взаимодействия дизайнеров, байеров, поставщиков сырья, и даже быть инструментом прямых продаж. Как объявила Юлия, в рамках партнерства с «Russia.Fur Fashion Week» для всех участников индустрии меха журнал предоставляет специальные условия.

Участники конференции выразили общее мнение о том, что необходимо расширять подобные форматы взаимодействия, а также выработать оптимальную схему сотрудничества между производителями меха, представителями госструктур, курирующих отрасль, ритейла, международных аукционов меха, профильных общественных организаций, СМИ, для чего необходимо создать «рабочую группу».

В финале конференции участникам был презентован очередной сезон «Russia.Fur Fashion Week», который состоится 8-9 октября самой узнаваемой и престижной площадке Москвы Barvikha Luxury Village (Concert Hall), известной своими бутиками и показами таких брендов как: Alexander McQueen, Bottega Veneta, Brioni, Burberry, Céline, Chloé, Dolce & Gabbana, Ermenegildo Zegna, Giorgio Armani, Kiton, Ralph Lauren, Roberto Cavalli. Теперь черед российских дизайнеров презентовать роскошь и красоту меха.