В Москве прошла ежегодная церемония вручения премии для успешных женщин «ART & BUSINESS AWARDS-2019».

В Москве прошла ежегодная церемония вручения 1-ой Международной премии для успешных женщин «ART & BUSINESS AWARDS-2019».

Организаторы премии в очередной раз удивили своим подходом, звездными гостями и номинантками. Уже более 8 лет команда журнала Women's Time, Сантош и Оксана Тумадин, Мария Прокопченко организовывает одну из почетнейших деловых премий России, а номинантки ждут не дождутся номинации и возможности получить заветную статуэтку. Фирменная статуэтка Премии была выбрана не случайно – это образ львицы, знающей КТО она, ЧТО она хочет, ЧТО она делает, Она ценит свою силу и всегда стремится вперед, к победе!

Это престижная женская премия затрагивающая все сферы: от моды и бизнеса, до изобразительного искусства. Как всегда организаторы удивили гостей необычным подходом – премию открыл настоящий индийский танец от Культурного центра имени Дж. Неру, а на премии выступили известные и любимые артисты: группа Френды, Вадим Казаченко, Жан Милимеров (группа Премьер Министр).

Ведущие вечера Роман Огнев и Наталья Соловей фейерически провели вечер. Концерт со звездами и праздничный банкет на 150 VIP-персон с угощениями и напитками от компании Мистраль создал атмосферу незабываемого торжества.

Первой, кто получил почетную статуэтку из рук группы Френды стала Екатерина Стриженова («Телеведущая года»). группа Френды. Специальным подарком от Joys Resorts and Hotels стало приглашение на двоих с мужем отправится в Индию на неделю на берег океана в отель премиум класса Le Pondy на неделю.

В номинации «Fashion Woman - за открытие женщин в женщинах» победила Виктория Безкоровайная (создательница модного бренда Bezko). Поздравил Викторию певец Владимир Брилев, он сказал много трогательных слов в адрес всех женщин. Шикарным специальным подарком стала пара обуви Pikolinos ручной работы от компании Spanshoes.

«За вклад в развитие женского предпринимательства в России» награду получила совладелица компаний IVI Consult и AG CRM – Вероника Агафонова. Специальным подарком стало приглашение на отдых в Кералу в превосходный прибрежный аюрведический отель The Travancore Heritage. Поздравил Веронику легендарный Вадим Казаченко. Певец порадовал гостей своими хитами.

Следующая номинация: «Лучшее качество и стиль года». Победила - Инга Шервашидзе и ее сестра Нино Шервашидзе - основательницы Бренда Sherni Fashion. Ингу поздравил певец Дмитрий Нестеров. Специальным призом стал сертификат от бренда Cream Dream на изготовление особенного вкуснейшего торта. Также сестрам был презентовано посещение салона, стрижка и шикарная укладка от звездного топ-стилиста Анаиды Арутюнян.

В номинации «Деловая репутация года» победила адвокат Марина Маркина. Вручил заветную статуэтку и многочисленные подарки певец Владимир Брилев.

Заветную статуэтку в номинации «Молодая звезда» получила и известная актриса Полина Грецн (сериал «Физрук»). Девушка не просто потрясающе выглядела, она представила публике свою книгу «Мечтай и делай» сподвигая всех не просто мечтать, а вставать и действовать. Поздравил актрису Дмитрий Нестеров. Специальным подарком стал подарочный набор элитного цейлонского чая Базилур и как и всем номинанткам Полине вручили специально оформленный букет цветов от компании «Цветы Мира», который прекрасно сочетался с ярким шикарным платьем.

Заветную статуэтку в номинации «Маленькая девочка в большом бизнесе» получила и известный маркетолог и блоггер Мария Солодар. Мария прошла путь от промоутера до собственных 3-х компаний. Спикер бизнес-конференций. Автор пяти книг, включая бестселлер «Воронка продаж в интернете». Поздравила Марию Марина Дрождина группа Hi-Fi.

В номинации «Самый перспективный музыкальный проект года» победила певица Egine (Иджùн). Автор и композитор, полуфиналистка отборочного тура «Евровидения» от Армении. Специальным подарком стал косметический подарочный набор КАФЕ MIMI с более 95% органических ингредиентов в составе. Поздравил певицу и пожелал ей роста в карьере певицы Жан Милимеров группа Премьер Министр.

Статуэтку в номинации «Художник года» получила Юлия Мамонтова. Девушка одна из первых в России сумела найти свою нишу в живописи в трудоемкой технике энкаустика, картины написаны горячим пчелиным воском с пигментами. Поздравил Юлию Вагиф Гусейнов и чтобы вдохновиться на написание новых картин пригласил Юлию и всех номинанток в королевские конюшни «Карцево».

Галина Красавина, основатель ГК Территория Продаж, получила статуэтку за «Успешное внедрение новых технологий в развитие рекламного бизнеса». Вручил бронзовую фирменную статуэтку и спел несколько слов песни «Галина» Александр Югорский.

Актриса Анна Пескова получила статуэтку из рук Джимми Котвани в номинации «За активное участие в развитии киноиндустрии». Специальным подарком для Анны стал сертификат на индивидуальный пошив костюма от VESTORO Tailoring Company.

В завершение вечера был вынесен трехъярусный торт от VIP-ателье Cream Dream, на вершине торта была фигурка успешной женщины и нежнейшие цветы, созданные специально для Премии.

Номинация сюрприз досталась певице Наталье Соловей «Самая женственная ведущая светских мероприятий», которой достался особенный косметический подарок –элитная 100%натуральная индийская косметика по уходу за кожей и волосами Coco Soul.

Все получили подарки от Vorgol, Дарбарс, Русские Узоры, Базилур, Pikolinos, Kafe MiMi, Coco Soul и другие. Вагиф Гусейнов пригласил всех почетных номинанток получить мастер класс катания на лошадях в конно-спортивном комплексе "Королевские Конюшни" Карцево Kings Stables.

Уникальностью вечера стали танцующие пары, потому что Жан Милимеров, Вадим Казаченко, группа Френды, Эльлора Тумадин и другие звезды своими хитами создали незабываемую волшебную атмосферу.