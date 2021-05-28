В Москве состоялся финал "Мисс Федерация 2021"

Шоу проходило в самом центре столицы, торговой галерее "Модный Сезон", несмотря на ограничительные меры из-за пандемии, организаторам удалось сделать праздник, в котором было всё эстетически прекрасно: и показ одежды из шёлка, и высокое искусство в виде живописи, и кулинарные шедевры участниц, и блестящий хэнд-мейд, и яркие выступления участниц, и красная дорожка, и ведение церемонии, и музыка. Всё соответствовало элитарной площадке, при этом, можно было почувствовать дружелюбную, лёгкую и теплую атмосферу.
Ведущими вечера стали Юлия Зубань и Иван Ирбис.
В финале принимали участие 10 девушек со всей России, а также пост-советских стран, и впервые за историю конкурса за главные призы боролась экзотичная красавица Тэнэ с малийскими корнями. Отличалась она не только цветом кожи, но и невысоким ростом. Дело в том, что организаторы данного конкурса изначально не ставили жёстких рамок и требований девушкам по росту, типу фигуры и возрасту. Так, возраст участниц 6-го сезона варировался от 18 до 35 лет, но в истории проекта были и более возрастные участницы.
Учредитель конкурса Иван Ирбис считает, что современные beauty-услуги позволяют девушкам и в 35+ лет выглядеть красавицами, а значит, они также имеют право попробовать себя в конкурсе красоты и получить свой праздник, который они будут помнить всю жизнь. В финале проекта с одинаковым удовольствием участвуют и юные девушки 18-23 лет. Цели участия у всех разные, и они прекрасно дополняют друг друга. Титул - достижение одной вершины успеха, чтобы потом достигнуть другую. Разнообразие и разрыв шаблонов делает этот проект особенным в сфере конкурсов красоты.
"В 21 веке не должно остаться шаблонных канонов красоты, нужно пропагандировать и почетать индивидуальную красоту, тогда мы будем наслаждаться разнообразием этой красоты, словно разными цветами в оранжерее, а не будем путаться в девушках, которые себя перекраивают под один шаблон и выглядят копиями друг друга. Наши девушки удивляют не только внешними данными, и жюри оценивает не только красоту, но и внутренний контент, так, этапы шоу талантов и эрудиция призваны показать людям, что они не пустышки, а цельные личности, как хороший пример для подражания и вдохновения", - объясняет Иван.
Почётными членами жюри "Мисс Федерация 2021" стали: ведущая Екатерина Кузьмина, победительница конкурса "Мисс Дубай 2019" Татьяна Гаренкова, а также бизнесвумен и спонсор финала Мария Игнатова.
Призовые титулы определились после прохождения трех этапов конкурса: знакомство и дефиле, шоу талантов ("домашнее задание") и эрудиция. Безусловно, подготовленные номера девушками - наиболее яркий момент церемонии. Девушки поют, читают стихи, пишут картины и готовят различные блюда, демонстрируют навык рукоделия и многое другое. И все выкладываются на 100 %, несмотря на известный формат проекта - "конкурс без слез".
По итогам всех этапов главные места на конкурсе заняли: "Мисс Федерация 2021" - Анна Мурашова, "Гран При Мисс Федерация 2021" - Александра Чёрная,
"Вице-Мисс Федерация" - Софья Софийская, "2-я Вице-Мисс Федерация" - Наталья Голоколосова.
Остальные 6 участниц получили титулы Мисс Федерация "Модель Года" (Мария Опаленова), "Открытие года"(Виктория Петрова), “Совершенство года” (Ольга Демьянова), “Девушка Года” (Евгения Карманная), "Прорыв года” (Тэнэ Альтман) и "Персона Года” (Алёна Белитова).
Коронация конкурса - это его кульминация, новых титулованных королев просто засыпают подарками и цветами. После официального завершения вечера, они с радостью делились впечатлениями с представителями СМИ.
"Конкурс красоты - это, в первую очередь, реализация себя, новая цель, новые возможности. А я всегда привыкла добиваться поставленной цели. Я считаю, что я с достойнством буду нести титул "Мисс Федерация", так как я веду активную социальную жизнь, у меня есть чёткая гражданская позиция, интеллект, красота и чувство юмора", - рассказывает свою победу в финале Анна Мурашова, телеведущая World Fashion Channel.
"Для меня в любом деле главное — делать наш мир чуточку лучше. И конкурс «Мисс Федерация» — очередная важная веха на этом пути. Я познакомилась с очень интересными людьми. Узнала о том, что сегодня всех нас волнует по-настоящему. Победа в конкурсе позволит мне дарить людям позитивные эмоции, помогать тем, кто в этом нуждается. Я уверена: мир спасут красота, доброта и любовь", - комментирует свой успех Александра Черная, бизнесвумен и "Гран При Мисс Федерация".
"Победа — прежде всего, признание аудитории, любовь зрителей. Это также и большая ответственность. Ведь главное — приносить пользу людям! Мне хочется нести в мир что-то прекрасное и вдохновлять. А еще для меня важно, чтобы успех не вскружил голову и не привел к эгоизму. Необходимо постоянно расти, не останавливаться на достигнутом, не ограничивать себя рамками и быть терпеливой. Только так можно достичь настоящего успеха!" - утверждает Софья Софийская, "Вице-Мисс Федерация 2021", студентка журфака РГСУ и тележурналист на канале Россия 24.
Официальные партнеры финала: AMF, тм "TeGusto", Velly Well, Nova Style, DLDress, Royal Travel, Павел Макаров, Sun Law Studio, Клиника Доктора Шиловой, художник Ярослав Ларионов.
Генеральный инфопартнер - Megapolis Time.
Фото: Сергей Давидюк
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