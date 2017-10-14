На конкурсе Fashion Battle осень-2017 победила коллекция в красном

В Москве в очередной раз поклонники проекта Fashion Battle от агентства Irbis Media Group собрались на шоу-битве молодых дизайнеров, шоу-румов и других fashion-брендов. Организаторы представили обновленный, необычный формат шоу, которое вновь прошло в ТГ “Модный Сезон”. Программа вечера до последнего оставалась в секрете, но главный приз был известен сразу – участие в Krasnodar Fashion Week, самом важном событии для Юга России.

За кубок Fashion Battle боролись: бренд Anastasia Nadyktova, дизайнер Роза Минасян (RM Brand) ателье Polavenue, магазин одежды Lipinskaya Brand, дизайнер Виктория Чертина. В перерывах между показами зрителей удивили выступления специально приглашенных гостей: виолончелистки AnnaCello, известного скрипичного дуэта Sheridans, стихи в прочтении от ведущего актера Артема Серова. Такие творческие вставки стали настоящим украшением вечера.

Первым на подиуме были представлены элегантные пальто из новой линии Anastasia Nadyktova. Их приятную цветовую гамма, натуральные материалы и нестандартный крой оценили все зрители. Именно в такое пальто хочется закутаться осенью.

Вторым участником стала дизайнер Роза Минасян, представившая коллекцию в городском стиле для мужчин и женщин. Новая линия была представлена в основном в черно-белой гамме, на фоне которой ярким пятном стал мужской бомбер в зелено-бежевой гамме и красные брюки, также в мужском "луке".

«Красная коллекция», как окрестили образы от Lipinskaya Brand, была представлена третьей на красной дорожке Fashion Battle. Коллекция представляла собой все возможные элементы гардероба в красной гамме. Но, чтобы зритель не заскучал от однообразия, Кристина Липинская, основатель бренда, добавила небольшой, но яркий акцент в некоторые образы - белый цвет, что вместе смотрелось очень выигрышно.

Четвертыми на подиуме были представлены платья дизайнера Виктории Чертиной. Дизайнер выбрала, пожалуйй, самую осеннюю гамму для битвы: лиловый, бордо, пурпурный, цвет баклажана, сливовый и в завершение показа - неожиданный "лук": платье в пол из белого бархата. Особенностью коллекции стала геометричность кроя.

И, как вы уже могли догадаться, пятым участником стал Polavenue. Vip-ателье представил коллекцию из натуральных тканей в пастельных тонах: розовый, зеленый, голубой, светлый марсала, и конечно, всем запомнилось белое воздушное платье, поставившее яркую точку, не только для последнего участника, но и для всех.

Надо сказать, что сделать выбор было очень непросто. Все конкурсанты подготовились и справились на 5+.

После финального выступления Sheridans жюри вынесли решение: победителем стал Lipinskaya Brand. Следует отметить, что в жюри конкурса были: группа Retroville, представитель KFW – кастинг директор Мария Мерейда, которая вручила главный сертификат на показ до 20 луков на KFM, генеральный директор маркетингового агентства Cleverra Анастасия Комарова, подарившая сертификат на продвижение на сумму 100.000 победителю, а также отметил участника Polavenue, вручив сертификат на 50.000 рублей на услуги агентства.

Помимо сертификата на участие в KFW и гранта от маркетингового агентства, участники получили развороты в журнале Megapolis Time, сотрудничество с модельным агентством и топовым стилистом-визажистом на фотосессиях, публикации в глянцевых журналах и множество других грантов и подарков от партнеров битвы.

Официальные партнеры: салон красоты Grafsky, косметический бренд Perfectoria, Cleverra, Krasnodar Fashion Week, Anna Belis Model Management, топ-стилист Ирина Райд, итальянский бренд Garage Nouveau.



Фото: Алексей Мешков, Ноэлия Байр