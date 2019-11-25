В Москве выбрали победительниц всероссийских конкурсов «Российская Красавица 2019», «Топ Модель России 2019» и «Топ Модель PLUS 2019».

21 ноября в «Arbat Hall» состоялись финалы сразу трёх всероссийских конкурсов: «Российская Красавица 2019», «Топ Модель России 2019» и «Топ Модель PLUS 2019».

В событии приняли участие победительницы отборочных туров из многих регионов страны. Девушки боролись не только за заветную корону, но и за признание специалистов в сфере красоты и модельного бизнеса, за возможность проявить себя и получить поддержку в развитии своей карьеры, достойные возможности для самореализации и профессиональные контракты.

Свои таланты представительницы прекрасного пола достойно показали на подиуме в череде конкурсов. Создать уникальный образ и проявить себя во многом помогли российские дизайнеры, чьи коллекции были продемонстрированы в этот вечер. Среди них: перфоманс луки от Ольги Султановой (@designersultanova), стильные образы от Веры Домокош (boutique_milano_fashion), стилизованная линия купальников от Анны Брянской (@bryanskaya_), уникальные наряды ручной работы от Аксинии Гладковой (@aksinyafashion), спортивные варианты от бренда Cheetah Fashion Cheetah (@cheetah_fashion_cheetah).

Компетентное жюри в состав которого вошли: российский футболист Руслан Нигматуллин, актер-каскадер Анатолий Вулканов, актриса Снежанна Самохина, певец Михаил Гребенщиков, российский дизайнер Вера Домокош, телеведущий Игорь Прокопенко, генеральный директор ООО «Инферно» Иван Водянов, актриса Дарья Руденок, победительница международного конкурса «Топ модель Плюс 2018» Анастасия Бокша, исполнительный директор ООО «Инферно» Валентин Белоцерковский, издатель Роман Голденбер, предприниматель Денис Лебедев — определило победительниц.

В конкурсе «Top Model PLUS 2019» титулованными персонами стали:

«Top Model PLUS 2019» — Регина Дубко (г. Казань).

«1-ая вице Top Model PLUS 2019» — Александра Уварова (г. Ростов-на-Дону).

«2-ая вице Top Model PLUS 2019» — Татьяна Орехова (г. Ростов-на-Дону).

«3-я вице Top Model PLUS 2019» — Анастасия Телицына (г. Краснодар).

Заветную корону «Российская красавица 2019» получила Алина Рудакова (г. Саратов).

«1-ая вице Российская красавица 2019» — Яна Михайлюк (г. Рязань).

«2-ая вице Российская красавица 2019» — Анастасия Зимина (г. Белорецк).

«3-я вице Российская красавица 2019» — Анастасия Волкова (г. Нижневартовск).

Корону «Топ Модель России 2019» присудили Полине Ивановой (г. Саратов).

«1-ая вице Топ Модель России 2019»— Анна Иванова (г. Москва).

«2-ая вице Топ Модель России 2019» — Татьяна Горохова (г. Брянск).

«3-я вице Топ Модель России 2019» — Елена Игнатьева (г. Магнитогорск).

Девушкам, завоевавшим главные короны в конкурсах «Российская Красавица 2019», «Топ Модель России 2019» и «Топ Модель PLUS 2019», были вручены путешествия за границу от Smoothlifestyle в рамках которых состоятся различные фото-сессии для глянцевых журналов проекта, различные мастер-классы и тимбилдинги, экскурсии и спортивные мероприятия. Проект Smoothlifestyle — международный женский клуб, целью которого является объединение успешных женщин, стартовая площадка для реализации самых креативных желаний, развития бизнеса, содержащая в себе значимую модельную базу.

После награждения победительниц организатор конкурсов сделал неожиданное заявление о том, что было принято решение, вручить ещё одну главную корону нового конкурса «Русская красавица 2019», не заявленного в официальном пресс-релизе события. Продюсерский центр «Алекс Групп» и организационный комитет конкурсов впервые взяли на себя ответственность самостоятельно выбрать победительницу и двух первых вице представительниц данного конкурса из участниц «Российская Красавица 2019», «Топ Модель России 2019» и «Топ Модель PLUS 2019». Отборочный этап в финал конкурса «Русская красавица 2020» со следующего года будет проводиться по всей стране.

Почётным титулом «Русская красавица 2019» наградили Екатерину Фиринец (г. Нижневартовск).

«1-ая вице Русская красавица 2019» — Алена Михайлова (г. Ульяновск).

«2-ая вице Русская красавица 2019» — Елизавета Шлягина (г. Казань).

Все участницы получили призы от партнёров мероприятия: федеральной сети фитнес-клубов X-Fit, SPETSFORMA, «Спринт Авто», Inferno fitness, кондитерской фабрики Rendi, журнала Persona Style, компании Imperium group, Silk Way, Inferno kitchen, студии «Планета TV», глянцевого журнала Luxury Kids, Smooth lifestyle, клиники LazerJazz,

Ведущими вечера стали: Арина Свиридова и Захар Саленко.

Музыкальными выступлениями гостей порадовали: танцевальная группа Мартэ, певица Алена Валенсия, Михаил Гребенщиков с юными дарованиями, певец Андрей Катков, певец Леуша Любич, певец Эмиль Кадыров.

Организатор: продюсерский центр «Алекс Групп» @alexgroup_konkurs («Российская красавица», «Топ Модель России», «Русская красавица», «Юная Топ Модель России», «Топ модель Plus», «Юная Российская красавица», «Мисс СНГ», «Топ Модель СНГ». «Миссис Российская красавица»), Александр Абдулимов, Ольга Шумилова-Абсалямова, Маргарита Моисеенко.

www.topmodelrussia.ru

www.rossiyskayakrasavica.ru

#российскаякрасавица #топмодельроссии #топмодельплюс# всероссийскийконкурскрасоты #конкурскрасоты #rossiyskayakrasavica #rossiyskayakrasavica2019 #ЮнаяРоссийскаяКрасавица #ТопмодельРоссии #модель #России #модели #ТопМодельРоссии2019 #конкурс #красоты #topmodelrussia #topmodel #topmodelrussia2018 #конкурскрасоты #fashion #ЮнаяТопМодельРоссии #ЮнаяТопМодельРоссии2019 #кастинг #topmodel #топмодельплюс2019.