В Москве завершилась 13 неделя моды Estet Fashion Week-2017

Минувшая неделя для российской индустрии моды прошла с блеском золота и драгоценных камней – один из крупнейших и авторитетнейших ювелирных домов России, «Эстет», провёл в Москве очередную, 13-ю по счёту неделю моды Estet Fashion Week-2017, сообщает газета «Аргументы недели», официальный инфопартнер мероприятия.

На два дня больше

В этот раз программа растянулась на полные семь дней, в течение которых свои коллекции одежды, ювелирных украшений и аксессуаров продемонстрировали дизайнеры не только со всей России, но из-за рубежа – зрители увидели на подиуме работы модельеров из Белоруссии, Испании и даже из Ливана. Впервые в показах приняли участие и дети-модели из Китая.

«Идея проводить недели моды родилась не на пустом месте, а от необходимости демонстрировать предметы нашего творчества – ювелирные украшения. Раньше мы для этого устраивали отдельные показы, но мы так часто стали выпускать коллекции, что понадобилась уже полноценная неделя моды. По совету своего друга и партнёра Вячеслава Зайцева, с которым мы проводили разовые показы, я решил организовывать такие недели, – рассказал основатель и президент Ювелирного дома «Эстет» Гагик Геворкян.

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Честь открывать неделю выпала как раз Дому моды Slava Zaitsev, который провёл совместный показ с флагманом Ювелирного дома «Эстет» – брендом GEVORKYAN. Также в первый день свои творения показали представители Ассоциации модельеров России, однако, признанные мэтры российской фэшн-индустрии даже и не думали узурпировать подиум, наоборот, – дали дорогу молодым и перспективным. Поддержка начинающих дизайнеров – один из основополагающих принципов политики Ювелирного дома «Эстет», поэтому в рамках недели моды прошёл большой коллективный показ дизайнеров-полуфиналистов VII Международного Московского Конкурса Молодых Модельеров.

Целых два дня организаторы Estet Fashion Week-2017 посвятили показам брендов детской одежды, кроме того модельеры продемонстрировали свежее видение моды мегаполиса, летней, вечерней и свадебной моды. Всю неделю коллекции с интересом анализировало и оценивало авторитетное жюри, в которое в числе экспертов моды вошли легендарный Вячеслав Зайцев, топ-стилист Сергей Зверев, астролог Павел Глоба, певицы Надя Ручка (гр. «Блестящие»), Светлана Разина (экс-«Мираж», «Фея»), певец и продюсер Владимир Лёвкин (экс-«На-на»), главный редактор РИА «Мода» Валентина Кузнецова и другие.

По итогам недели жюри выбрало победителей в трёх номинациях.

«Лучшая детская коллекция» - Querida Philippa (Испания)

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«Лучшая ювелирная коллекция» - «Киэрге» (Россия, Якутия)

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«Лучшая коллекция одежды» - LAMALIN (Ливан)

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Заметим, что бренд «Киэрге» получает на Estet Fashion Week эту высокую награду уже во второй раз, очаровав и жюри, и гостей недели моды сочетанием шика и характерных этнических мотивов Севера.

В поисках завершённого образа

Уже традицией для Estet Fashion Week стала деловая программа, 13-й сезон показов – не исключение. Во время работы круглых столов с участием искусствоведов, дизайнеров, журналистов и экспертов в области моды обсудили современные тренды ювелирной моды и опыт выхода российских дизайнеров на западный рынок, затронули тему детского модельного бизнеса. Желающие окунуться в историю моды во время круглого стола на тему «Мода и революция» смогли узнать о том, как революция 1917 года отразилась на моде XX века.

Не забыли организаторы и про концертную программу, хэдлайнерами которой стали Заслуженная артистка России Анита Цой, Елена Максимова, Владимир Лёвкин, Светлана Разина, VIVA. Своим вокальным и танцевальным искусством также порадовали гостей: Александр Балыков, детская студия «Непоседы», Сара Окс, шоу-балет «QUINTESSENCE», Танцевальная студия «Киликия», Владимир Преображенский («Бостонское чаепитие»), Александр Блинов, LILIT, VIA-Летта, Татьяна Кривцева, Агнета Линчевская, Марина Корвин, Анна Гайченя, Джулия Фьюрис, Ксения Держнева, Кристина Рогозянская, Анна Малиновская, Ксения Деви, Татьяна Тузова, студия «Юная леди», Игорь Прэйс, Саванна, Карина Эвн, Саванна, Вартан Вирабян.

Основой философии недели моды Estet Fashion Week, по словам Гагика Геворкяна, остаётся симбиоз творений дизайнера одежды и творений дизайнера ювелирных украшений. Действительно, такой формат позволяет продемонстрировать не просто отдельный наряд или ювелирный гарнитур, а завершённый, готовый образ.

«Если модельер и дизайнер ювелирных украшений работают вместе, то понимая женскую суть и красоту, а также учитывая тенденции моды, они могут совместно создать полноценный образ, – отметил Геворкян. – И образ этот становится более креативным, приближённым к тем мечтам, тому видению красоты, которое в своих мыслях рисует женщина».

Как объявили организаторы в завершающий день Estet Fashion Week, новый, осенний сезон намечен на 13-19 ноября.

Среди участников Estet Fashion Week: весна-2017 – Дом моды SlavaZaitsev, Querida Philippa (Испания), LAMALIN (Ливан), Ассоциация модельеров России (Валентина Мельникова, Тамара Добролюбова, Елена Старикова, Наталья Ледерер, Лариса Болдырева, Светлана Диво (Пушкина), L’erede, Kanounov, Stilnyashka, «ДушеГрея», FashionStyle, Оксана Негода, Алина Стаканова, ALMAST studio, Leya.me, VladimirDegtyarev, МКММ (Международный «Московский Конкурс Молодых Модельеров»), Romanovichforkids, Дом Моды Веры Домокош, проект журнала QueenCity (Екатерина ХандриковаSladaFashion, LanaMorozova, Мария Пугачева, MilaKlement, Катя Мурмилова, ModaNoTime& LANA ANISIMOVA, Екатерина Никитина), Monnalisa, OlgaLyutich (Белоруссия), BlueJasmine, NANA MINASYAN, Stasia&Stasia, Desalitto, StefaniaPinyagina, DEMI & MG, Bestfriendgroup и др.

В числе участвующих ювелирных и часовых брендов – GEVORKYAN, Escada, НИКА, ЮЗ «Эстет», TechnoMarine, BijouTresor, «Ани М», Alcozer&J, GohfeldJewellery, Zlata, «Киэрге», PhilippedeCheron, YKstyle.

Партнёры:

Официальные партнеры по стилю – бренд DEMI (Япония), Мастерские стиля Марины Гавриловой — MGsalons, компания Kerarganic, официальный партнер по визажу — компания ESTEL Shine; Британская высшая школа дизайна, Союз русских байеров, МВЦ «Музей Моды», ТТЦ «Останкино», Модельное агентство ArtStatus, Евпаторийский завод классических вин, event-отель Конаково Ривер Клаб, Детское модельное агентство TOP SECRET kids, изысканные сладости и гастрономия премиум-класса Bateel, салон «Легран», свадебное агентство «Shebi», косметический бренд DryDry, мастерская мороженого «Айскрафт», Meхико, сухие шампуни Colab Dry Shampoo, Фонд Диалог-Арт, косметика для зубов Beverly Hills Formula, Торговая марка Brush-Baby, Формула омоложения G-DERM, косметический бренд SKINLITE, парфюмерный бар AROMA EVENT, косметика четвертого поколения INSTITUTE ESTELARE, клиника «Милавея», декоративная косметика для визажистов MAKE-UP-SECRET Professional.

Режиссер-постановщик — Дарья Черныш

Конферанс программы — шоумен и режиссер Борис Черкасов и телеведущая Анна Грачевская.

Информационные партнеры:

Генеральный телепартнер – телеканал Russian Music Box

Официальные инфопартнеры:

«Дорогое удовольствие», «Аргументы недели», «Модный magazine», ИА Intermedia, ИА Intermoda, РИА «Мода», «Навигатор ювелирной торговли», Ювелир.INFO, «Мини Мода», Fashion Хит, Kids CLUB, Linda, порталы Fashion Education, podium.life, Fashion Concert, Mode-art, МоdaNews, «Мир моды», Esque, «Бизнес-Диалог Медиа», LANFENG Media (Китай), TopPrime, Moda247.ru

Фото - Dima Babushkin