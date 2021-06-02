Hunkemöller представляет коллекцию купальников и пляжной одежды

Летнюю коллекцию нидерландского бренда презентуют суперзвезды немецкого телевидения – сестры-близняшки Валентина и Шайенн Паде (Valentina & Cheyenne Pahde)





Выбор бренда неслучаен: Валентина и Шайенн – давние поклонницы, поэтому сестры с радостью откликнулись на предложение дизайнеров Hunkemöller разделить с девушками по всему миру тоску по лету с его бассейнами и пляжами, а также помочь им встретить его во всеоружии. Итогом сотрудничества стала коллекция купальников самых актуальных силуэтов с яркими принтами и деталями.

«Мы очень рады стать лицами коллекции Chasing Summer. Hunkemöller – бренд, который мы знаем чуть ли не с самого детства: все благодаря бабушке, которая покупала там для нас. Именно поэтому нам очень понравилось сотрудничать с брендом! Эта коллекция состоит из моделей и фасонов, которые мы сами любим носить. Яркие оттенки и цветочные принты купальников напоминают нам летние каникулы в Хорватии и дарят настоящее ощущение лета!» - в унисон комментируют Валентина и Шайенн, наполовину хорватки.

Сложно представить себе более соответствующих духу и стилю коллекции моделей, чем сестры Паде – девушки одинаково притягательно выглядят в любом элементе коллекции, будь то купальники или отдельные бикини, легко сочетающиеся с любыми топами и аксессуарами линейки.

Проведем лето со вкусом сорбета!

Коллекция Sorbet Summer отличается женственными формами, подчеркивающими достоинства фигуры с помощью высокой талии и вырезов на бедрах, различных топов, а также главному нововведению – бандо без косточек. Топы представлены сразу в нескольких цветах – белоснежном, золотистом, синем с полосатым принтом и нежно-лиловом. Кроме того, в коллекцию вошли купальники оттенка розовый леопард. Жаккардовые ткани в мягких белых и пурпурных тонах соседствуют с лаконичными стилями, выполненными из переработанного полиэстера REPREVE®. А модель купальника Emily в белом, карамельном и ярко-желтом цветах можно носить без бретелек, добавляя образу еще больше сексуальности и женственности.

Настроение джунглей – все лето!

Коллекцию Jungle Vibe отличают яркие, почти безумные цвета – например, насыщенно-красный в сочетании с орхидеями, а модель-бестселлер Demi приобретает в этом сезоне сразу три расцветки, которые благодаря широкому размерному ряду от XS до XXL подойдут на любую фигуру. В коллекции можно найти модели самых разных фасонов и форм. Так, бюстгальтеры в форме треугольника идеально подойдут для груди любого размера, включая большую. Кстати, специально для нее дизайнеры Hunkemöller создали модель Julia. Помимо топов и бикини в коллекции найдется множество моделей парео, вьетнамок и сумок, а также рубашки-оверсайз, благодаря которым летние ночи на пляже будут длиться еще дольше.

Экологичность

Многие модели коллекции сделаны из переработанного полиэстера REPREVE®, известного высочайшей эластичностью и способностью быстро отводить влагу – благодаря ей купальники моделей Julia, Leopard Rose и Orchid, произведенные из REPREVE®, сохнут значительно быстрее, чем обычно.