В рамках Estet Fashion Week прошел показ K.D.I.D.

Гости необычного шоу увидели эксклюзивную коллекцию джинсовых курток, получившую название Nuage.

K.D.I.D. – творческий проект двух сестер, Катерины и Ирины Дмитраковых при участии основательницы студии ручной росписи Дарьи Ерховой. Участницы творческого союза решили, что новое – это хорошо забытое старое, и обратились за вдохновением к стилю 1990-х. Собственно говоря, весь показ был полон ощущения, что 90-е вернулись: артисты, модели, музыка, прически от стиль-бюро Александра Крашененникова и макияж от московского клуба визажистов «Форум». Открылось шоу выступлением театра пародий Анатолия Евдокимова Evdokimov Show. Затем на подиум вышли легендарные манекенщицы агенства Red Stars. За постановку показа отвечал режиссер Борис Колпаков, а часть средств, вырученных от продажи самой коллекции ее авторы пообещали направить в благотворительный фонд помощи животным «Ищу человека».