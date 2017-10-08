В России впервые пройдет грандиозный финал мирового конкурса красоты «Miss World Beauty 2017»

Впервые с 31 октября по 3 ноября в самом сердце нашей столицы – в городе Москве, на одной из крупнейших концертных площадок города - Большом Концертном Зале на Поклонной Горе, состоится масштабнейший фестиваль красоты, моды и таланта мирового уровня «World Beauty 2017», являющийся самым престижным фестивалем в индустрии красоты, организатором которого выступит продюсерская компания Fashion House International. Грандиозное событие пройдет под патронажем Пьера Кардена, где на одной сцене соберутся самые красивые и талантливые участницы более чем из 20 стран мира.

Гостей мероприятия ожидает концертная шоу-программа: звезды зарубежной и отечественной эстрады исполнят свои самые известные и всеми любимые хиты.

Членами жюри станут голливудские звезды: Бай Лиин – звезда блокбастеров Андренамин-2, Такси-3, Ворон, Убойный футбол; Эрик Робертс – американский киноактер, старший брат Джулии Робертс, разные представители медиа-сферы, а также профессионалы в области моды и красоты. Детское жюри возглавит заслуженный деятель искусств, художественный руководитель детского киножурнала «Ералаш»- Борис Грачевский.

Команду экспертов по актерскому мастерству, возглавит голливудский продюсер, режиссер, президент Сastle Film США — Эркен Ялгашев. Именно он будет проводить кастинг на фильм с участием голливудских актеров.

Группа дизайнеров выступит под чутким руководством известного дизайнера с мировым именем Chung Viet Vo и основателя «Miss Vietnam Ocean», а всемирно известный гитарист-виртуоз Валерий Дидюля возглавит объединение экспертов по исполнению на музыкальных инструментах.

Ведущие грандиозного шоу станут: Звезда экрана, обладательница Grand-Prix «Miss World Russian Beauty NY 2014» - Марина Африкантова и ее бывший поклонник в новом обличие Кена - Егор Холявин. Они впервые встретятся на одной сцене после расставания.

Партнерами и организаторами мероприятия станут: World Beauty, World Russian Beauty, Fashion House International, Дом моды Пьера Кардена, Сastle Film США, Союз художников России, Международная ассоциация союз дизайнеров, Союз дизайнеров Москвы, Estel, Estel Shine, Mary Key, Светлана Мигель, Mari Joo, Международная Российский университет дизайна и технологий, Российский университет кооперации, Национальный приз в области авторской моды, Салон авторской моды, Модный салон Натальи Мельяновой, брендированная вода Brend Water, легкая вода Сlarte, Пенсне оптик, Egmont,Villa Vinifera и др.

Информационными партнерами выступят:

1. Генеральный информационный партнер - Международный медиа-альянс (более 1000 СМИ).

2. Телеканалы: Россия 1, ОТР, ТНТ music, Tвой Мир Восток, НТВ-Америка, более 100 региональных телеканалов.

3. Газеты, журналы, интернет издания: Жизнь Замечательных Людей, Models&Talent, World Beauty, World Russian Beauty, Russian Beauty, Аргументы и Факты, Вечерняя Москва, Метро, Fashion Time, Pro iskusstvo, Модница, Podium.Life, УУХ, более 100 региональных газет, журналов и порталов.

Так же все участницы будут блистать в вечерних платьях всемирно-известного бренда TERANI COUTURE США, ставшего партнером конкурса.

По результатам конкурсной программы будут определены победители, которые будут приглашены на Фестиваль Искусств Пьера Кардена и др. международные проекты, а также получат денежные сертификаты. Награждать новоявленных королев будет прекраснейшая Вита Рой, победительница всемирного конкурса красоты «Miss Universe Beauty 2017». Девушка вручит короны ручной работы от известного ювелирного дома и множество других подарков от спонсоров.

Такое событие нельзя пропустить!