В Вятских Полянах прошел «Карнавал цвета-2017»

Поселите в своем городе двух безумных шляпников, и вы хлопот не оберетесь. Приятных, конечно. Идею организовать в Вятских Полянах Международный фестиваль шляп иначе как авантюрной не назовешь. Этим летом небольшой, но гостеприимный город на берегу Вятки в очередной раз доказал, под понятием «туристический потенциал» скрываются не только достопримечательности, развитые инфраструктура и индустрия гостеприимства, но и отдельные личности. Создатели единственного в России музея головных уборов народов мира «Дом Шляп» Валерий Смолюк и Олег Уваров уверены, не было бы в календаре событийных праздников такого яркого и масштабного фестиваля, если бы не люди, которые откликнулись на призыв в нем участвовать.

5 августа. Утро. Гостиницы и отели Вятских Полян продолжают принимать иногородних и иностранных гостей, в фойе ДК «Победа» началась регистрация участников конкурса на лучший карнавальный образ среди профессионалов. Еще одна стойка – для любителей. За кулисами и в гримерных – творческий хаос. Те, кто приехал в Вятские Поляны заблаговременно, репетируют, гладят костюмы, наносят макияж, укладывают волосы, остальные только знакомятся с моделями, технической группой. Главный организатор мероприятия Группа компаний «Метелица» и идейный вдохновитель фестиваля, театральный художник Ирина Гончарова еще несколько месяцев назад сошлись на мысли, что демонстрировать коллекции мастеров будут не профессиональные манекенщицы, а те, что из народа – никого на этом конкурсе не волновали рост и вес, возраст и портфолио. Безусловно, рисковали все, но так хотелось шампанского и праздника без пафоса, настоящего, народного.

- У каждого мастера были свои пожелания по музыке, свету. Сложность заключалась в том, что общение было дистанционным, мастера могли видеть своих манекенщиц, сцену, подиум только на фотографиях. Екатерине Пшеничниковой, которая курировала конкурс, приходилось отвечать на их сообщения поздно ночью, ведь многие именно в это время, после основной работы брались за свои коллекции, и вопросы рождались в то же время. Я благодарна всей команде «Победы» за огромный вклад в подготовку, - рассказывает директор ДК «Победа» Ирина Векшина.

- Я несколько раз выходила на сцену в качестве манекенщицы, опыт есть, но поволноваться все же пришлось – за маму. После показа мы поздравили ее с дебютом. Эксперимент удался, десятки людей, абсолютно непубличных, смогли избавиться от страха перед сценой, каких-то комплексов, - говорит Екатерина Попова.

Посмотреть на шоу-конкурс от 22 мастеров из Вятских Полян, Кирова, Москвы, Подмосковья, Перми, Тюмени, Великого Устюга, Ростова-на-Дону пришли более 700 человек. Самыми яркими среди них оказались члены жюри – Председатель конкурсной комиссии Ирина Гончарова, исполнительный директор Рижской киностудии Инта Канепая, главный редактор журнала для профессиональных художников и любителей авторской куклы «Кукольный мастер» Ольга Лахина, директор «Студии-магазина «Шкатулочка» Ольга Антропе, член Союза дизайнеров Москвы, представитель фестиваля «Chapeau Caussade» (Франция) в России Наталья Борисова, Председатель общественного объединения «Белорусская гильдия мастеров и ремесленников» Светлана Гаврильчик из Гомеля, издатель и редактор международного журнала о творчестве «Модное рукоделие» Юрий Шуманский из Киева. Последний позже скажет, что больше коллекций его удивили тепло и радушие людей, с которыми он познакомился в Вятских Полянах.

Открыли фестиваль его учредители Валерий Смолюк и Олег Уваров. Оба вышли на сцену в шляпах, оба радовались аншлагу и благодарили за веру в успех фестиваля. Ведущей шоу стала заслуженная артистка России Ольга Прокофьева.

- Я была на показах и раньше, но такое вижу впервые. Почти уверена, что шляпы мне не идут, но после встречи с людьми, которые в шляпе не просто с головой, а всей душой и телом, думаю, что все это неслучайно. Возможно, мне просто пока не удалось найти свой головной убор, - сказала исполнительница роли Жанны Аркадьевны из «Моей прекрасной няни».

Публика неистовствовала, безудержно выражала свои эмоции, все время аплодировала и кричала «Браво!» после каждого дефиле. Ирина Гончарова, человек-карнавал, дама особого темперамента, честно болела за каждого участника и временами вскакивала с места.

- Я так давно мечтала об этом дне. Девять месяцев, как ребенка, вынашивала в своей голове этот карнавал, готовилась сама и готовила мастеров, в том числе и морально. Были люди, которые отказывались участвовать в конкурсе просто из-за каких-то мелких проблем, мне приходилось искать им замену. Слава Богу, вокруг меня много талантливых мастеров, есть среди кого выбрать. И вот карнавал родился, разве я вправе утаить от кого-то счастье, которое меня переполняет? Нет, - говорит Ирина Гончарова.

Демонстрация коллекций длилась около 4 часов. Даже тот, кто сидел на балконе, мог различить только формы, размеры и цвета и не мог оценить сложности исполнения конструкций, охал и ахал. Авторы умудрились не просто создать неповторимые образы, но и объединили их в отдельные истории. Светлана Оспищева из Подмосковья с коллекцией «Модный лук подольских подруг» оставаясь верной исконному, а не современному значению слова, вывела своих манекенщиц на подиум со связкой лука, Мария Ситдикова и ее коллекция русских кокошников карнавальными стали благодаря светодиодному обрамлению. Светлана Протасова из Кирова для своего «Калейдоскопа континентов» использовала даже глину, путешествие «От Африки до Арктики» для своего зрителя организовала Ольги Иркли.

Не было в этот вечер ни победителей, ни проигравших, но итоги подвести было необходимо. Жюри удалилось из зала почти на полчаса и вернулось после концертных номеров от ансамбля «Бригантина» и розыгрыша сертификата на шляпу от московского дизайнера Лидии Бондаревой. По всему было видно, что члены комиссии долго и с жаром дискутировали. А вот обладателя «Приза зрительских симпатий» определили за мгновение, благодаря единому номеру для голосования. Впрочем, народное мнение совпало с профессиональным. Восхищение жюри и любовь зрителя достались за коллекцию «Вятская радуга» Наталье Чугуновой из Вятских Полян. На это имя с цветами и поздравлениями к подиуму сбежались супруг, дети, друзья мастерицы, которую на коллекцию вдохновила Дымковская игрушка.

- Я надеялась получить хотя бы поощрительный приз и уж точно не планировала становиться абсолютным лидером испытания. Огромное спасибо организаторам мероприятия, моей семье. На сцене я испытала шок и, кажется, не нашла нужных слов. Наверное, в такие моменты и говорят: «Нет слов, одни эмоции», - уже в кулуарах призналась жительница Вятских Полян, получившая за победу 50 тысяч рублей, статуэтку и приглашение на международную выставку головных уборов, сырья и аксессуаров CHAPEAU в Москве.

Серебряную награду, сертификат на приобретение изделий от торговой марки «Метелица» номиналом 30 тысяч рублей увезла с собой в Пермь Елена Негашева. Работница почтовой службы приехала в Вятские Поляны одна, с сумками, чемоданами, в которые уложила «Сказы Бажова», заранее зная, что здесь ее встретят коллеги, они же и представили коллекцию своей новой знакомой.

- Пришлось перечитать всего Бажова, чтобы к коллекции не придрались ни модные, ни литературные критики, - рассказала Елена Негашева.

Третье место члены жюри присудили Лидии Бондаревой из Москвы. Она оказалось единственной, кто доверил свою коллекцию мужчинам и отыскал в Вятских Полянах аж «Семь подземных королей». Ей «Метелица» вручила сертификат на 15 тысяч рублей, статуэтку и диплом.

В номинации «Королевский приз» победу одержала Светлана Оспищева. Ирина Гончарова передала ей свой «Японский манекен».

Со своими подарками на праздник приехали Наталья Борисова, директор фирмы «Дамский шик» Ольга Махова и другие.

Во второй день «бразды правления» фестивалем передали детской театральной школе им. А. Калягина. По улицам Вятских Полян прошла карнавальная процессия, участие в которой приняли около 700 человек. В палитре «Карнавала цвета» оказались все – профессионалы шляпного дела, участники конкурса на лучший головной убор среди любителей, творческие, трудовые, спортивные коллективы и прохожие, желавшие непременно быть частью этой феерии. Впрочем, случайных лиц на карнавале не было. Персонажи сказки «Золушка» олицетворяли долгий путь от подмастерья до мастера. Живым символом праздника стала Дива карнавала.

- Меня очень вдохновляет история о Золушке, мы взяли ее за основу сюжета и сделали все, чтобы и модели, и зрители конкурса почувствовали атмосферу бала, на котором все сбывается. Костюмы для всех сшила сама, - говорит «крестная фея» фестиваля Ирина Гончарова

Финишировали участники шествия рядом с музеем головных уборов народов мира «Дом Шляп». Кстати, именно в нем сегодня можно детальней рассмотреть работы победителей и лауреатов конкурсов на лучший карнавальный образ среди профессионалов и лучший головной убор среди любителей. В последнем испытании в этом году приняли участие более 70 человек. Победителем в номинации «Экошляпа» стала Светлана Шумилова и ее работа «Хорошо в деревне летом», в номинации «Фэнтези» победу одержала Лада Фадеева и ее «Приближение чуда», в номинации «Фаинка» лучшей была признана шляпа «Магдалина» Ксении Лифарь. Специальным призом отмечена шляпа «У самовара не скучаем, гостей чаем угощаем» Татьяны Барбашевой. Победители получили денежные премии в размере 10 тысяч рублей и возможность видеть свою шляпу на фестивале во французском Кассаде, лауреаты получили ценные подарки.

С приветственным словом к участникам и зрителям фестиваля шляп в этот день обратился заместитель министра внутренней и информационной политики Кировской области Владимир Михайлович Зайцев. Он зачитал поздравительный адрес от врио Губернатора области Игоря Васильева и пожелал всем благополучия, запоминающегося праздника и хорошего настроения. Поприветствовал публику и глава города Андрей Клюкин. Он поздравил всех участников фестиваля с этим замечательным событием и поблагодарил организаторов – Валерия Смолюка и Олега Уварова за красочный, фееричный праздник.

Таким его назвали все.

- Я увидел афишу праздника в интернете, посмотрел видеоролики и сообщил семье о решении съездить в Вятские Поляны. Шляпы у вас невероятные, город – гостеприимный, - рассказал о впечатлениях Борис Лопатин из Санкт-Петербурга.

На набережной Вятки были организованы мастер-классы, Площадь влюбленных превратилась в «Город мастеров». Все пытались поддержать общую концепцию фестиваля – в шляпах были все, артисты, туристы и даже продавцы. В качестве хедлайнеров на праздник были приглашены звезды театра «Кривое зеркало» и группа «Хитобои». Завершился Международный фестиваль шляп: «Карнавал цвета-2017» ныряющим фейерверком.

- Мы вложили в эти два дня не только финансовые средства и время, но и душу. Надеюсь, участники и гости праздника это почувствовали. В этом году «Метелице» исполняется 15 лет, и нам было важно еще раз сказать о любви к своему городу, к его людям, - отметили Валерий Смолюк и Олег Уваров.

Конкурсные работы

1 / 24 Хлебникова Татьяна















































1 / 23 Овчаренко Татьяна













































1 / 22 Ветрова Катя











































1 / 18 Ситдикова Мария



































1 / 25 Ольга Иркли

















































1 / 19 Марина Печенюк





































1 / 26 Лисицына Евгения



















































1 / 19 Анастасия Голдобина





































1 / 19 Богомолова Екатерина и Некрасова Ольга





































1 / 19 Лидия Бондарева





































1 / 23 Оганова Наталья













































1 / 24 Негашева Елена















































1 / 16 Филатова Ольга































1 / 31 Алексеева Катерина





























































1 / 10 Власова Анна



















1 / 26 Чугунова Наталья



















































1 / 22 Донская Мария











































1 / 12 Солоницына Светлана























1 / 27 Светлана Протасова





















































1 / 43 Светлана Оспищева























































































1 / 24 Марина Голышева















































1 / 30 Хорошилова Ольга, Лилия Гурова и Наталья Сердобова



























































текст - Гульназ Кадирова

фото - Дима Бабушкин