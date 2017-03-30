Вход
ADV
Интересно
Все сюжеты
Ольга Зиновская

Вечеринка дизайнера: Наталья Душегрея собрала своих звездных подруг

  • 82
  • 0
  • 30 Марта 201723:43

Дизайнер Наталья Душегрея собрала своих звездных подруг на традиционный девичник в уникальном месте Москвы, в мастерской Алексея Палагина. Под звуки чарующей музыки гостьи примеряли наряды и новую коллекцию, обсуждая разнообразие цветовой гаммы и  дизайн. В летней коллекции представлено множество удобных платьев-рубашек с необычными рукавами  и асимметрией. Темами для вдохновения  стали сказочные города, а так же композиции из гербариев.
  Интересными рассказами об истории инструментов поделился с гостями и Алексей Палагин, который  создал "Живой музей музыкальных инструментов" - выездную экспозицию, где каждый может увидеть, услышать и попробовать сыграть на необычных и редких музыкальных инструментах.

В уютной атмосфере творчества провели вечер актрисы театра и кино  Ирина Лачина, Светлана Тома, Анна Чурина, Юлия Ромашина, Екатерина Дробыш, дизайнер Алиса Толкачева, телеведущая Ирина Сашина и другие.
И конечно, какой девичник без шампанского, сладкого и подарков? Настоящий шедевр от эко-кондитера Карины Загоскиной поразил всех гостей!

Благодарим партнеров мероприятия:
- Мастерская Алексея Палагина https://www.instagram.com/pipesworkshop 
- Компания  LiDoRe http://lidore.ru/
- Компания "Домашние тортики" Карины Загоскиной https://www.facebook.com/karina.zagoskina       
- Ювелирная мастерская Dijewellery www.dijewellery.ru
- Парфюмерный бренд Armand Basi http://www.armandbasi.com/

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2017
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru