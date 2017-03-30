Вечеринка дизайнера: Наталья Душегрея собрала своих звездных подруг

Дизайнер Наталья Душегрея собрала своих звездных подруг на традиционный девичник в уникальном месте Москвы, в мастерской Алексея Палагина. Под звуки чарующей музыки гостьи примеряли наряды и новую коллекцию, обсуждая разнообразие цветовой гаммы и дизайн. В летней коллекции представлено множество удобных платьев-рубашек с необычными рукавами и асимметрией. Темами для вдохновения стали сказочные города, а так же композиции из гербариев.

Интересными рассказами об истории инструментов поделился с гостями и Алексей Палагин, который создал "Живой музей музыкальных инструментов" - выездную экспозицию, где каждый может увидеть, услышать и попробовать сыграть на необычных и редких музыкальных инструментах.

В уютной атмосфере творчества провели вечер актрисы театра и кино Ирина Лачина, Светлана Тома, Анна Чурина, Юлия Ромашина, Екатерина Дробыш, дизайнер Алиса Толкачева, телеведущая Ирина Сашина и другие.

И конечно, какой девичник без шампанского, сладкого и подарков? Настоящий шедевр от эко-кондитера Карины Загоскиной поразил всех гостей!

Благодарим партнеров мероприятия:

- Мастерская Алексея Палагина https://www.instagram.com/pipesworkshop

- Компания LiDoRe http://lidore.ru/

- Компания "Домашние тортики" Карины Загоскиной https://www.facebook.com/karina.zagoskina

- Ювелирная мастерская Dijewellery www.dijewellery.ru

- Парфюмерный бренд Armand Basi http://www.armandbasi.com/