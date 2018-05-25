Весенний Fashion бал от TOP SECRET kids

15 мая в Ювелирном доме Эстет состоялся юбилейный праздник детства, стиля и красоты– Весенний Fashion бал. Событие уже в десятый раз проводится ведущим детским агентством TOP SECRET kids и его руководителем Дарьей Черныш.

«Fashion бал — одно из знаковых событий в пространстве детской моды России, которое, – по словам Дарьи Черныш, - призвано формировать у детей и их родителей гармоничный художественный и культурный вкус».Поэтому основной задачей мероприятия является привлечение внимания к миру высокой моды, истории и эстетике fashion-искусства, а также знакомство с новейшими трендами и веяниями в сегменте детской одежды и аксессуаров.

Новые коллекции представили ведущие российские дизайнеры Галина и Николай Бирюковы, Ирина Шарлау, Полина Голубь, Людмила Хазова, а также бренды AnJKids, EvelinKids, PiccinoBellino и многие другие. Открывал показ Valentin Yudashkin Kids с дебютной коллекцией в стиле pret-a-porter de luxe осень-зима 2018.

В показах приняли участие как профессиональные модели TOP SECRET kids, так и дебютанты бала, делающие первые шаги в мире моды.

Для гостей Весеннего Fashion-бала была подготовлена увлекательная концертная программа, в рамках которой выступили финалист проекта «Голос.Дети», звезда тинейджеров Kain Rivers, российский певец, актёр, финалист «Фабрики Звёзд-4» Антон Зацепин, «Миссис Россия 2016», Миссис Вселенная «Топ 6», заслуженная артистка Надежда Лысенко и др.

Партнерами проекта выступили интернет-магазин Little Gentrys, флористическая компания ReFiori, фитнес-клуб «5 Элемент».

Информационная поддержка: World Fashion Channel, портал intermoda.ru.

Режиссер-постановщик Fashion Бала – директор TOP SECRET kids Дарья Черныш.

Фото - Дима Бабушкин