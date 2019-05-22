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Косметика и парфюмерия (542)
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Артем Кузелев

Виктория Бекхэм запускает линию косметики

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  • 22 Мая 201917:32
Сюжеты: Косметика и парфюмерия, Beckham

Будущей осенью британский дизайнер представит первые продукты линейки Victoria Beckham Beauty.

Прекратив сотрудничество с американским косметическим гигантом Estee Lauder, Виктория Бэкхем задумалась над созданием собственной линии. Уже этой осенью в магазинах появятся первые продукты линейки Victoria Beckham Beauty. Марка станет станет первым самостоятельным косметическим запуском Бекхэм. Ожидается, что ассортимент бренда составят как уходовые средства, так и декоративная косметика. В предварительном релизе дизайнер говорит: «Главный приоритет линии – устойчивое развитие: все упаковки средств произведены из переработанного материала. Еще один важный ориентир – высокое качество. Но при этом мы выбираем более демократичную нишу, в связи с чем несколько снижаем цены».

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