Виктория Бекхэм запускает линию косметики

Будущей осенью британский дизайнер представит первые продукты линейки Victoria Beckham Beauty.

Прекратив сотрудничество с американским косметическим гигантом Estee Lauder, Виктория Бэкхем задумалась над созданием собственной линии. Уже этой осенью в магазинах появятся первые продукты линейки Victoria Beckham Beauty. Марка станет станет первым самостоятельным косметическим запуском Бекхэм. Ожидается, что ассортимент бренда составят как уходовые средства, так и декоративная косметика. В предварительном релизе дизайнер говорит: «Главный приоритет линии – устойчивое развитие: все упаковки средств произведены из переработанного материала. Еще один важный ориентир – высокое качество. Но при этом мы выбираем более демократичную нишу, в связи с чем несколько снижаем цены».