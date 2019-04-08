Включи весну! Пять beauty-советов для восстановления после зимних холодов

Почувствовали легкость и свежесть? Вас так и тянет гулять по улицам и паркам, принимая солнечные ванны? Всё чаще хочется улыбаться, дарить нежность всем вокруг? Можем поздравить, у вас весна! Каждый год с её легкой подачи наша жизнь становится чуточку лучше и светлее, нам хочется мечтать и любить, мы проецируем счастье. Для того, чтобы окончательно расцвести, необходимо перестроиться как на новый биологический ритм, так и обновить режим ухода за собой.

Представляем вашему вниманию пять простых идей, как перестроиться после зимы и зарядиться весенней энергией:

-Здоровый образ жизни – начните с малого. Каждый год, с первых теплых дней, все вокруг начинают говорить о сложных диетах и утомительных тренировках. Мы присоединяемся к активному марафону «подготовки к лету» и сами не замечаем, как не только не доходим до финиша, но и ещё больше утомляемся на пути к нему. Делайте маленькие шаги! Пейте больше воды, установите полноценный режим сна, постепенно добавляйте в меню свежие овощи и фрукты, гуляйте пешком. Данные рекомендации помогут вам всегда выглядеть свежими и отдохнувшими, что часто стоит дороже spa-процедур и фитнес абонементов.

-В уходе за собой отдавайте предпочтение натуральным ингредиентам. Главным преимуществом экологически чистых продуктов является их близость к первоначальным природным формулам, которые давно были созданы и продуманы природой за нас. Особенно приятно, что существует бренд, создающий биоактивную косметику по доступным для каждого ценам. Так, эксперты Teana рады представить весеннюю новинку – маски-смузи. Данное средство является настоящей витаминной бомбой и натурально настолько, что его можно даже съесть! В составе продукта нет ничего лишнего: натуральный порошок фруктов, пищевые волокна, экстракт стевии, диоксид кремния. Три органических коктейля какао-клубника, банан-кокос и яблоко-малина подарят вам увлажнение и тонус на весь день, успокоит, выровняют тон, улучшит регенерацию.

-Легкость. Смените тяжёлые косметические средства на легкие формулы: плотное тональное средство на BB-основу, включите в ежедневный уход освежающие маски и тоники. Поэкспериментируйте со стилем и цветом макияжа, впустите в жизнь яркие, теплые цвета, пусть ваш образ станет символом перемен. Весна требует свежих ноток, подхватите этот ритм!

-Питание и увлажнение. В период резкой смены температур наше тело испытывает стресс, кожа начинает шелушиться, появляются неровности и недостатки. Чтобы избежать неприятных сюрпризов и всегда сиять красотой, не забывайте о ежедневных beauty-ритуалах. Заведите себе полезную привычку ежедневно пользоваться увлажняющими средствами. Советуем вам обратить внимание на косметический продукт-бестселлер микрофлюид SYN-CHRO от бренда Teana, который не только увлажняет и повышает упругость кожи, но и, благодаря Chronocyclin, настраивает её внутренние часы. Uplevity препятствует обвисание, поддерживает коллагеновые и эластичные волокна. Уникальная формула создает молекулярный монослой, который не нужно смывать. Растительный протеин смягчает и разглаживает кожу лица, серин защищает и поддерживает необходимый водный баланс, арилин и пролин способствуют лифтинг эффекту, снимают воспаления, масло винограда борется с акне и постакне, масло ши, жожоба и ретинол омолаживают и повышают упругость кожи, токоферол ацетат питает и увлажняет. Средство восполняет дефицит солнца, поддерживает овал лица и придает ему отдохнувший вид, глубоко питает кожу и подойдет и как база под макияж, так и как полноценное средство для увлажнения.

-Маленький отпуск. Устройте себе заслуженный выходной! Прогуляйтесь по улицам и зарядитесь витамином D, сходите на шоппинг или в ресторан с друзьями, устройте себе домашний spa со свечами и эфирными маслами. Лучший способ перестроиться на новый ритм - сделать паузу между новым и старым сезоном.

Включите весну! Вы прекрасны, улыбнитесь! Пусть тепло на улицах отзовётся и в вашем сердце. Меняйтесь, вдохновляйтесь и с каждым днём расцветайте вновь и вновь!