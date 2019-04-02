Водный мир в новой коллекции Triumph

Ведущий мировой бренд нижнего белья Triumph представляет новую коллекцию премиум-линейки Florale, кульминацией которой станут бра с запатентованной 4-секционной чашкой. Цветочную коллекцию, созданную по мотивам психоделического путешествия к таинственному подземному озеру, по традиции представит американская актриса Джулианна Мур.

Первую в более чем 130-летней истории бренда премиум-линейку Florale отличает классическая вневременная красота, помноженная на максимальную функциональность каждой детали, многие из которых сделаны и вовсе вручную. Знаменитые на весь мир чашки Triumph давно заслужили доверие покупательниц по всему миру, но с линией Florale бренд идет еще дальше, представляя созданную в экспертной лаборатории Triumph 4-секционную мягкую чашку. Использование эргономичной косточки обеспечивает идеальную посадку, уникальная технология Spacer Cup делает бра «дышащим» и легким, а декорированные кружевом лямки гарантируют стопроцентную поддержку в течение всего дня.

Кроме того, будто в подтверждение премиальной природы линейки в коллекции используется фурнитура из «розового золота», которая вместе с элегантной цветочной вышивкой ручной работы возносит каждую модель Florale на новый уровень шика, роскоши и элегантности. Модели серий Blooming Florale, Primrose Florale и Peony Florale названы в честь цветов, в том числе пиона – ключевого элемента декора линейки.

В путешествии к глубинам Земли команда бренда нашла идеальные цвета для коллекции – пастельно-голубой и розовый сочетаются с кофейными и кремовыми оттенками, а подчеркнуто глубокий синий становится вишенкой на торте, оттеняющей и подчеркивающей цветовую гамму коллекции. В свою очередь, плавные формы, эластичное кружево, оригинальный крой, подстраивающийся под все особенности женского тела, отсылают к постоянно трансформирующейся загадочной водной поверхности.

Погружайтесь глубже вместе с Triumph, и кто знает, какие еще тайны откроются на дне озера роскоши и комфорта!