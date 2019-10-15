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Воронежский дизайнер Татьяна Сулимина создала коллекцию по мотивам творчества Александра Бучкури

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  • 15 Октября 201910:34

18 октября на пятой, юбилейной, Luxury New Fashion Night воронежский дизайнер Татьяна Сулимина представит коллекцию «Разговор со шляпой». На эту работу кутюрье вдохновила история жизни известного воронежского художника Александра Бучкури и его супруги Вассы. Одна из картин Бучкури легла в основу цветовой гаммы коллекции, а таинственная история исчезновения наследия художника - в основу подачи образов в дефиле. В шоу не последнюю роль сыграет шляпа «федора», столь актуальная в моде сегодня – ее образ возник в коллекции благодаря рассказу очевидца, который последним видел Бучкури. Этот аксессуар будет ассоциироваться с разговором Вассы с супругом. Коллекция пропитана духом художественной богемы. Зрители увидят струящиеся текстуры и полупрозрачные материалы, умеренный блеск и нестандартное использование некоторых тканей, oversize, накидки.

Luxury New Fashion Night пройдет в отеле Marriott 18 октября в 18.30.

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