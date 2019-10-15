Воронежский дизайнер Татьяна Сулимина создала коллекцию по мотивам творчества Александра Бучкури

18 октября на пятой, юбилейной, Luxury New Fashion Night воронежский дизайнер Татьяна Сулимина представит коллекцию «Разговор со шляпой». На эту работу кутюрье вдохновила история жизни известного воронежского художника Александра Бучкури и его супруги Вассы. Одна из картин Бучкури легла в основу цветовой гаммы коллекции, а таинственная история исчезновения наследия художника - в основу подачи образов в дефиле. В шоу не последнюю роль сыграет шляпа «федора», столь актуальная в моде сегодня – ее образ возник в коллекции благодаря рассказу очевидца, который последним видел Бучкури. Этот аксессуар будет ассоциироваться с разговором Вассы с супругом. Коллекция пропитана духом художественной богемы. Зрители увидят струящиеся текстуры и полупрозрачные материалы, умеренный блеск и нестандартное использование некоторых тканей, oversize, накидки.

Luxury New Fashion Night пройдет в отеле Marriott 18 октября в 18.30.