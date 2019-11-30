Время вспять: умный антивозрастной уход Evercell Chaum

Корейская программа ухода за зрелой кожей Evercell Chaum позволяет выглядеть настолько молодо, насколько вы себя ощущаете. Ее основа – первый в мире уникальный и безопасный концентрат с более чем тремястами различными pro-age ингредиентами, которые заряжают собственные клетки кожи энергией и продолжительно поддерживают их деление, глобально омолаживая и надолго сохраняя полученные результаты.

ДОСТОЯНИЕ CHA BIO GROUP

Ученые компании CHA Bio Group изучали возможности регенеративной медицины и использования кондиционированной культуральной среды, чтобы дифференцировать стволовые клетки кожи — фундаментальный источник жизни. Они выяснили, что среда, которая остается после извлечения выращенных в ней клеток (60 факторов роста, 313 пептидных соединений, в том числе белок базальных мембран нидоген (Nidogen), способна связывать клетки и различные компоненты межклеточного матрикса между собой. При ее использовании в косметических средствах создавать благоприятные условия для жизнедеятельности собственных клеток кожи.

Более чем полвека исследований привели компанию к созданию Научно-исследовательского института стволовых клеток CHA, который стал центром притяжения ученых, работающих в области регенеративной медицины. Вскоре был также открыт премиальный центр молодости и здоровья Chaum, в котором достигаются высокие результаты в профилактической медицине с помощью персонализированной заботы о здоровье.

Объединение технологий Института CHA и опыта Центра Chaum в борьбе со старением привело к созданию особой космецевтической продукции Evercell Chaum от Chaum, основой которой стала та самая кондиционированная культуральная среда.

EVERCELL CHAUM LUXE – программа активации клеток

Программа активации клеток Luxe от EVERCELL CHAUM – это комбинированное использование двух продуктов: клеточного лиофилизированного концентрата «Люкс» в виде капсул в моноупаковке, и клеточной сыворотки-активатора Люкс для сияния кожи. Один шарик концентрата смешивается с 3-4 порциями сыворотки, после чего готовый состав наносится на очищенную кожу.

Технологичные и безопасные ингредиенты, составляющие основу программы Люкс, позволяют коже в течение всего дня оставаться увлажненной, сияющей и упругой.

Клеточный концентрат Абсолют Люкс

Absolute Luxe Cell Charger, EVERCELL CHAUM

Лиофилизированный концентрат – абсолютный прорыв Научно-исследовательского института CHA. Он состоит из запатентованной кондиционированной культуральной среды для дифференциации стволовых клеток кожи EPC-CM™ (патент №10-1830062) и содержит более трехсот различных антивозрастных ингредиентов, в том числе факторы роста клеток кожи. Средство заряжает клетки энергией, способствует выработке коллагена и предотвращает увядание кожи благодаря пролонгированному эффекту поддержания процесса выработки собственных клеток кожи.

Активные ингредиенты инкапсулированы в запатентованные экзосомы (Cutosome™), что обеспечивает их надежную доставку в глубокие слои эпидермиса.

Клеточная сыворотка-активатор Абсолют Люкс для сияния кожи

Absolute Luxe Cell Illuminator, EVERCELL CHAUM

Клеточная сыворотка-активатор Абсолют Люкс содержит запатентованный ингредиент CHA Bio Group SG-1™ (патент № 10 — 1026070), обладающий эффектом усиления действия лиофилизированного клеточного концентрата Absolute Luxe Cell Charger. Комплекс SG-1™, полученный из травянистого растения сигезбекии восточной, стимулирует деление клеток, повышает способность кожи к обновлению, мгновенно придавая ей более свежий и сияющий вид. Средство также помогает защитить и восстановить кожу, поврежденную агрессивными факторами городской среды, нормализуя ее функции и укрепляя кожный барьер. Может применяться самостоятельно.

Показания для применения комплекса продуктов: признаки старения кожи, тусклый тон, сухость и шелушение, акне, видимая капиллярная сеточка, потеря упругости.