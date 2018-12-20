Florale от Triumph с Джулианной Мур и Кристиной Джоб

Ведущий мировой бренд нижнего белья, спортивной и домашней одежды Triumph представляет обновленную коллекцию Florale с авторскими принтами-нашивками в виде цветов, «собранных» на склонах Швейцарских Альп. Дизайн каждого из вручную нанесённых цветочных мотивов специально для Triumph разработала британская художница Кристин Джоб (Christine Job), а лицом линейки вновь стала американская актриса Джулианна Мур.

Новая коллекция Florale буквально пропитана духом Швейцарских Альп: дорогие и чистые природные цвета – темно-синего предрассветного неба и дымчатой, россыпью разбросанной по склонам гор лаванды – становятся фоном для невесомых, сделанных вручную нашивок в виде пионов и азалий, погружающих в атмосферу степенной роскоши горных швейцарских курортов.

Подлинным украшением коллекции стала тонкая цветочная вышивка, дизайн которой специально для бренда разработала известная британская художница Кристина Джоб, которая более 10 лет создает авторские принты для множества британских брендов – в том числе Sanderson, одного из старейших премиальных брендов мягкой мебели, тканей, постельного белья и посуды, который на протяжении почти 100 лет является официальным поставщиком тканей, гобеленов и краски для королевской семьи. Именно работа с архивами Sanderson открыла в Кристине бесконечный источник идей и вдохновения для современных проектов, включая Florale.

Созданные художницей цветочные принты условно делят коллекцию на две части: Sublime, выполненную из эластичной технологичной ткани и украшенную сдержанным принтом-разнотравьем, а также Peony – со шнуровкой и принтом в виде одноименных цветов, нанесенным на нежнейшую поверхность из ультрапрочного блестящего тюля. Помимо трусиков из эластичных премиальных материалов и чашек бюстгальтеров авторская цветочная нашивка «проникла» на пояс лифа, особенно задержавшись на боковых частях: последние обращают на себя внимание не только цветочным созвездием, но и обеспечивающими максимальный комфорт и поддержку вставками.

В новой коллекции бюстгальтеры из линейки Florale получили четырехсекционную чашку для создания максимального комфорта в области груди, а также декор в виде изящной металлической фурнитуры цвета «розовое золото».

Продуманный дизайн и мастерство исполнения, составляющие ДНК бренда Triumph, делают линию Florale идеальным выбором для девушек и женщин, которые ищут элегантное нижнее белье с превосходным комфортом и поддержкой на каждый день и для особых случаев.