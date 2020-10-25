Выставка ZABEGINA в ГУМе

Год 2020 – юбилейный одновременно для Екатерины Забегиной и для ее сына Александра Забегина, работающих вместе над развитием модного бренда ZABEGINA. Этому событию была посвящена выставка, прошедшая в ГУМе при поддержке Федерации конного спорта России и салона Blackglama.

Визитная карточка бренда ZABEGINA – шелковые платки изящной ручной работы и использование в дизайне одежды и аксессуаров темы «Лошади». История компании имеет глубокие корни в конной отрасли, и поэтому во всех коллекциях присутствует образ лошади.

Дизайнер бренда Екатерина Забегина - победитель Международных конкурсов в России и Франции, выпускница Лаборатории моды Вячеслава Зайцева, участник Mercedes Benz Fashion Week Russia, Недели моды в Москве и в Париже. Фотограф и графический дизайнер Александр Забегин известен художественными работами для ведущих ипподромов и конноспортивных клубов мира, а также созданием рисунков для тканей ZABEGINA.

Вниманию гостей выставки в ГУМе были представлены работы Александра Забегина - фотографии лошадей, сделанные в разные годы в разных странах мира, и арт-объекты, созданные Екатериной – рисунки, коллажи и шелковые платки, оформленные в рамы.