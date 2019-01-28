Wanna?Be! выпустили серию браслетов-нитей с символами профессий.

Не обязательно ждать череды новых праздников, да и лишнего повода не нужно, чтобы порадовать подругу, которая каждую субботу к завтраку печет домашний хлеб, браслетом с миниатюрным серебряным крендельком.

Каждый браслетик из лимитированной коллекции представляет собой символ, отражающий призвание или просто увлечение, а может быть мечту освоить что-то новое.

Ну как пройти мимо ножниц, которые можно подарить своему стилисту или помады на шнурочке, явно предназначенной коллеге бьюти-редактору, а галочка определенно подойдет smm-ку или инста-блогеру).