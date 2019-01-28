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Бижутерия, украшения, драгоценности (618)
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Wanna?Be! выпустили серию браслетов-нитей с символами профессий.

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  • 28 Января 201915:12
Сюжеты: Бижутерия, украшения, драгоценности

Не обязательно ждать череды новых праздников, да и лишнего повода не нужно, чтобы порадовать подругу, которая каждую субботу к завтраку печет домашний хлеб, браслетом с миниатюрным серебряным крендельком.
Каждый браслетик из лимитированной коллекции представляет собой символ, отражающий призвание или просто увлечение, а может быть мечту освоить что-то новое. 
Ну как пройти мимо ножниц, которые можно подарить своему стилисту или помады на шнурочке, явно предназначенной коллеге бьюти-редактору, а галочка определенно подойдет smm-ку или инста-блогеру).

Материал: серебро 925 пробы.
Стоимость браслетиков: 1500 - 1700 рублей.   Подробности: http://wanna-be.ru/
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