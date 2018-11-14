Фото: Светлана Гришина

@svetlana_grishina_photo

В KORSTON CLUB HOTEL состоялось яркое и успешное событие уходящего года - премия WOMEN’S SUCCESS AWARDS 2018. Закрытый предновогодний гала-ужин, выступление популярных исполнителей, море положительных эмоций, сюрпризов, розыгрышей и подарков - и все это было организованно элитным журналом «Women's Time» ради прекрасных, талантливых и успешных женщин. Они прошли сложный жизненный путь по дороге к успеху, к становлению своего дела, проекта, и в этот вечер заслуженно получили признание.

Заветные бронзовые статуэтки прекрасным леди вручили группа «Френды», министр-советник Посольства Республики Маврикий Рой Д. Биссундоял, певец Дмитрий Нестеров, актёр Даниил Сушков, актёр, режиссёр Михаил Богдасаров, доктор Олег Шадский, Владимир Брилев, Ева Бристоль, режиссёр Дмитрий Писарев и многие другие известные персоны в следующих номинациях:

«Артист, бизнесвумен и мама» - певица Ханна.

«Бизнес, который помогает клиентам зарабатывать» - предприниматель в онлайн бизнесе, основатель проекта PRO-Freelance, Эля Ходус.

«Дизайнер года» - Русская Барби, Татьяна Тузова.

«Бизнес мама года» - телеведущая, дизайнер, предприниматель, Нелли Ермолаева.

«За вклад в популяризацию медицины и здорового образа жизни» - главный редактор телеканала «Доктор», автор и ведущая общественно-политического ток-шоу «Мнение» и цикла научно-популярных фильмов «Идеи, меняющие мир» на телеканале «Россия-24», член телевизионной академии «ТЭФИ», Эвелина Закамская.

«За веру и любовь к своему делу» - генеральный директор группы каналов «Music Box Russia», академик российской Национальной Телевизионной премии, Наталья Палинова.

«Супер мама» - актриса, телеведущая, президент фонда «Синдром Любви», Эвелина Бледанс.

«За креативный подход к развитию бизнеса» - директор Московского представительства компании «Peptides», автор и ведущая Клуба преображения по улучшению жизни и здоровья, Элла Королева.

«Быстрый и успешный стартап года» - владелица рекламного Агенства полного цикла ГК «Территория Продаж», Галина Красавина.

«За творческий подход к реализации мечты» - певица LILIT.

«За раскрытие неограниченных ресурсов и уникального дара в людях» - психолог-исследователь, социальный психолог, основатель нового психологического направления, Оксана Тумадин.

«Лучший правозащитник» - журналист, автор-исполнитель, общественный деятель, Екатерина Гордон.

«Женственность как бренд и образ жизни» - дизайнер, владелица бренда Fashionista, Наталья Пермякова.

«За идеальный баланс семьи и самореализации» - эксперт по тайм менеджменту и личной эффективности для женщин, блогер, Екатерина Беспятых.

«Успешная женщина в MLM бизнесе» - AMBASSADOR APL, Евгения Новикова.

«За стремительное развитие в онлайн бизнесе» - блогер, основатель онлайн школы омоложения «Результат на лицо», Вера Красивая.

Помимо нескончаемых аплодисментов все номинантки получили подарки от генерального партнёра события - чая «Basilur» и Оздоровительного Центра Олега Шадского, а также других партнеров. Среди них: бренд «Jesofa Corsets» (Ксения Скибунова), журнал «Melon Rich», компания «Aristov», компания «Vorgol», салон «Vestoro», центр аюрведы и йоги «Kerala», компания «Вкус Востока Пахлава №1», дизайнерская одежда «Fashionista», «Hamdard», чай «Nargis», компания «APL», кафе «Mimi», бренд «Swiss Image», компания «Золото Индии», Анаид Арутюнян. В течение церемонии гостей радовали многочисленные артисты: лауреатка первой степени, Анжелика Тарвердян, поразила виртуозной игрой на каноне (армянском народном инструменте), певица Эльлора Тумадин исполнила чувственную композицию, певица Юлия Лебеда, певец Alex Simons, Алесандр Сербин, Оксана Яковлева тоже вышли в этот вечер на сцену. Среди присутствующих медийных персон также можно было заметить группу «Hi-Fi», актеров Павла Кобылянского, Марину Байда, Олесю Зайцеву,певицу Саша Project, актрису Марию Романову и актрису Юлию Бружайте. Провели событие певица Наталья Соловей и певец, шоумен Роман Огнев.

Премия WOMEN’S SUCCESS AWARDS - это не просто премия. Это проект, который рассказывает историю становления, превращается в путеводитель для многих женщин. И каждая представительница прекрасного пола, даже не присутствующая на самом событии, может узнать историю успеха номинантки от первого лица, почерпнуть для себя опыт. Для этого достаточно просто зайти на сайт и нажать клик: http://womens-success-awards2018.tilda.ws/main



Организатор: Women's Time (элитный женский журнал), Сантош Тумадин, Мария Прокопченко, Даниил Сушков.

#2018wsa