Юлия Барановская и Сати Казанова открыли 29-ю международную выставку моды CPM - Collection Première Moscow

Звездный дуэт телеведущей Юлии Барановской и певицы Сати Казановой открыл 29-ю ведущую fashion выставку Восточной Европы CPM. Центром моды на четыре дня по традиции стала крупнейшая столичная выставочная площадка «Экспоцентр», на территории которой расположились 1300 международных брендов из 27 стран мира, включая новичков сезона из Индии, Индонезии, Колумбии и Румынии. Помимо профессионалов индустрии – байеров, журналистов и экспертов, взглянуть на новые коллекции и обсудить тренды собрались популярные представители мира кино, спорта, телевидения и шоу-бизнеса.

Еще до начала торжественной церемонии открытия, обе ведущие успели изучить модные новинки, занимающие целых 10 павильонов «Экспоцентра». Сати Казанова, сияющая накануне своей свадьбы, подготовка к которой идет полным ходом, провела почти все время на стендах индийских брендов. Певица призналась, что является большой поклонницей культуры Индии, но несмотря на это поддерживает и отечественных дизайнеров. Юлии Барановской также импонируют российские марки. Ее внимание в первый выставочный день привлекла осенне-зимняя коллекция высококачественных и очень женственных пуховиков бренда NAUMI. Кроме того, внимание почетных звездных гостей привлекли яркие дефиле CPM Selected, подготовленные при участии топ-визажистов Iconface и команды амбассадоров LebeL.

Как оказалось, среди fashion инсайдеров можно встретить не только известных девушек, но и брутальных спортсменов. Звезда мирового хоккея Евгений Малкин с ослепительной улыбкой приглашал гостей познакомиться с голландской маркой мужской одежды Dstrezzed и испанской - Satorisan. Образ, достижения и креативные идеи талантливого и стильного хоккеиста вдохновили дизайнеров бренда на создание уникального коктейля из утилитарности, отменного качества и демократичности.

Из четырех сегментов CPM Premium, CPM Kids, CPM Accessoires и Mode Lingerie & Swim Moscow, фаворитом звездных девушек стал последний. Олеся Судзиловская надолго задержалась у стендов двух бельевых брендов - российского La Dea и немецкого Escora. Ирине Лачиной понравились несколько моделей марки Ellipse. Любовь Толкалина рассказала, что в ближайшее воскресенье планирует посетить благотворительный заплыв #ПЛЫВИВОБЛАГО, который организует Ольга Шелест, и выбрала специально для этого выхода купальник Lau de la. У Светланы Мастерковой был особый повод – она приехала поздравить молодого дизайнера мехового бренда Laska и присмотрела себе рюкзак из норки. Алиса Гребенщикова охотно делилась своими fashion и beauty предпочтениями и отметила, что очень любит натуральную косметику от Natura Siberica. А Маргарита Митрофанова, которая традиционно посещает СРМ каждый год, хвалила организаторов за уникальный микс деловой и дружеской атмосферы.

За первые два дня выставку посетили: Евгений Малкин, Сати Казанова, Юлия Барановская, Максим Шарафутдинов, Светлана Камынина, Маргарита Митрофанова, Анна Банщикова, Евгения Малахова, Ирина Медведева, Константин Андрикопулос, Мария Железнякова, Екатерина Одинцова, Анна Горшкова, Анастасия Гребенкина, Марина Дэмченко-Стравинская, Дарья Повереннова, Яна Поплавская, Анна Невская, Ирина Лачина, Анна Чурина, Ольга Филиппова, Поля Полякова, Олеся Судзиловская, Любовь Толкалина, Сергей Кристовский, Наталья Земцова, Вячеслав Зайцев, Светлана Мастеркова, Лариса Вербицкая, Ясмина Муратович, Алиса Гребенщикова с сыном Алексеем, Зоя Бербер, Екатерина Дробыш, Маша Цигаль с сыном Арсением, Анастасия Денисова, Ольга Зайцева, Анастасия Трегубова, Светлана Наумова (NAUMI).

Звезды охотно делились впечатлениями и рассказывали о своем отношении к моде:

Юлия Барановская, телеведущая: «Для меня большая честь открыть лидирующую в Восточной Европе fashion выставку. Я всегда с удовольствием носила те пальто, костюмы и платья, которые здесь увидела. Свои коллекции сегодня представляют 1300 марок, и мне нравится это многообразие. Я вспоминаю свое советское детство, когда на праздники все приходили в одинаковых платьях, и радуюсь тому, что сейчас у нас есть огромный выбор модной и стильной одежды на любой кошелек. Ведь одинаковых людей не бывает, а мода – это настроение. СРМ помогает его создавать».

Сати Казанова, певица: «Мне очень приятно, что среди дебютантов в этом сезоне появилась Индия. Их шелка и другие ткани сводят меня с ума, я буквально потеряла голову, - хочу изучить все от и до. Но мне интересны и российские начинающие дизайнеры, с которыми я еще не знакома. Изучать их коллекции порой гораздо интереснее, чем наряды от маститых дизайнеров, потому что они только-только начинают свой профессиональный путь».

Маргарита Митрофанова радио- и телеведущая: «Я прихожу сюда каждый год и уже очень привыкла и прикипела к этому событию. Здесь будет интересно каждому, - как погруженному в эту область профессионально, так и любителю. Мне нравится открывать для себя новые марки. Например, несколько лет назад я познакомилась здесь с брендом Оксаны Федоровой, и купила потом несколько потрясающих пальто. С тех пор очень интересуюсь российскими дизайнерами».

Олеся Судзиловская, актриса: «Здорово, что такая выставка существует, потому что она дает шанс молодым дизайнерам заявить о себе».

Светлана Камынина, актриса: «Как же я люблю моду, красивую одежду, аксессуары. Мне безумно интересно одной из первых узнать, что будет в тренде в следующем сезоне. В последнее время я стала замечать, что мы все одеваемся одинаково: стильно, красиво и однообразно. А эта выставка помогает выработать свой собственный аутентичный стиль».

Ирина Лачина, актриса: «Несмотря на то, что у меня не так много свободного времени, посещение выставки СРМ для меня стало доброй традицией. В силу профессии мне часто нужно примерять новые образы и выходить в свет, соблюдая самый разный дресс-код. Поэтому я всегда внимательно слежу за модными веяниями, поощряю творчество и креативный дизайн».

Светлана Наумова, владелица бренда NAUMI: «Участие в подобной выставке – замечательная возможность для брендов и клиентов познакомиться и выстроить добрые дружеские отношения друг с другом. Мы много трудились, чтобы присутствовать здесь. Желаю удачи всем экспонентам!»

Евгения Малахова, певица: «Признаюсь, первое сентября ассоциируется у меня не со школой, а с выставкой СРМ. Проходят года, а она не теряет актуальности. Моя сестра и ее муж занимаются итальянской мужской модой, и я заглядываю сюда каждый сезон подсмотреть для них интересные идеи. А сама больше люблю стиль кэжуал, - что-то модное и одновременно удобное».

Максим Шарафутдинов, телеведущий: «Выставка очень впечатляет. Многое понравилось, но меня безумно расстраивает, что это нельзя купить прямо сейчас».

Дарья Повереннова, актриса: «Источники вдохновения я специально не ищу. Потому что мой стиль уже давно сформировался, он выверен годами. Однако мне всегда интересно узнать, что сейчас носят. И когда я вижу подтверждение того, что я одета в соответствии с актуальными трендами, мне становится очень приятно».

Ирина Медведева, актриса: «Как артистка может не интересоваться модой? Это же часть моей профессии. Я хочу знать обо всех модных трендах и всегда стараюсь заглянуть в каждый павильон на СРМ».

Анна Чурина, актриса: «Я сегодня впервые оказалась на выставке СРМ и нахожусь под колоссальным впечатлением от ее размаха! Более тысячи брендов сосредоточены в сердце Москвы, я просто теряюсь. Видимо, придется вернуться и завтра, и послезавтра».