Юлия Высоцкая и «Эконика» выпустила вторую капсульную коллекцию обуви и аксессуаров

В сезоне осень-зима 2020 сеть обуви и аксессуаров «Эконика» продолжает свой творческий союз с российской актрисой театра и кино, ведущей популярной кулинарной телепрограммы Юлией Высоцкой. В новой капсульной коллекции Ekonika by Julia Vysotskaya представлен взгляд Юлии на безусловный осенний must have в гардеробе каждой современной женщины, которая всегда хочет выглядеть актуально, стильно и при этом выбирает комфорт.

Вдохновением для капсулы стал рисунок сына Юлии, Петра Кончаловского. «Наивную лошадку», как называет этот дизайн сама Юлия, можно найти практически на каждой модели из коллекции. Он украшает сумки, палантины, сапоги, а также фирменную упаковку. В качестве декоративных элементов моделей используется фирменная фурнитура с символом капсулы, а также элегантные прострочки, яркие цветовые решения и фирменные принты.

Каждую модель Юлия и специалисты «Эконики» тщательно продумывали, осознавая важность даже небольших деталей, будь то форма мыса, состав подкладки или полутон в цвете. Именно поэтому капсула ярко отражает творческий характер Юлии и динамику ее жизни.

В капсуле представлены как классические модели на каждый день, так и более нарядные, но сдержанные и универсальные решения для вечерних выходов.

За базовое наполнение капсулы для модных повседневных образов и поездок за город отвечают жокейские сапоги, челси и броги насыщенных оттенков с традиционной итальянской финишной отделкой кожи «брашинг», лоферы и ботинки на шнуровке из блестящей кожи — все в фирменном женственном и чувственном стиле актрисы.

В вечерней части коллекции представлены универсальные mary jane на устойчивом каблуке, любимые всеми модницами замшевые туфли и актуальные в этом сезоне сапоги с широким голенищем.

Особого внимания заслуживают аксессуары: объемная сумка-шоппер из мягкой кожи, строгие crossbody-модели, украшенные миниатюрными платками, теплые палантины и шелковые платки с фирменным принтом.

Основные цвета коллекции — черный, благородный бордо и сочный горчичный, а также акцентный бирюзовый и другие теплые оттенки осени.

Обувь и аксессуары из капсульной коллекции Ekonika by Julia Vysotskaya представлены в фирменных салонах и в интернет-магазине сети с июля 2020 года.

Сайт/Интернет-магазин: ekonika.ru