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Бижутерия, украшения, драгоценности (576)
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Павлова Мария Юрьевна

Ювелирная компания LeDiLe выпустила коллекцию украшений - печатей в винтажном стиле.

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  • 19 Июля 201717:57
Сюжеты: Бижутерия, украшения, драгоценности

Линия включает в себя кольцо и браслет, съемные подвески-печати на карабинах, которые крепятся к основам и создают единое украшение. Изделия изготовлены вручную с применением особой технологии оксидирования серебра.

 

    Идея создания винтажной коллекции пришла из истории. В Средневековье среди знати пользовались особой популярностью кольца-печатки с оттиском фамильного герба. Кольцо носили с собой и использовали в качестве печати для заверения важных документов.

    Ювелиры придали новое звучание старинным традициям и представили украшения-конструкторы, на которые добавляются инициалы семьи. По словам дизайнеров, украшение может стать началом новой семейной традиции и превратиться в фамильную реликвию.

 

Компания LeDiLe специализируется на создании чармов - тематических подвесок на браслет из серебра 925 пробы. За 5 лет существования бренд выпустил более 1000 изделий и 30 авторских коллекций.

 
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