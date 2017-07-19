Ювелирная компания LeDiLe выпустила коллекцию украшений - печатей в винтажном стиле.

Линия включает в себя кольцо и браслет, съемные подвески-печати на карабинах, которые крепятся к основам и создают единое украшение. Изделия изготовлены вручную с применением особой технологии оксидирования серебра.

Идея создания винтажной коллекции пришла из истории. В Средневековье среди знати пользовались особой популярностью кольца-печатки с оттиском фамильного герба. Кольцо носили с собой и использовали в качестве печати для заверения важных документов.

Ювелиры придали новое звучание старинным традициям и представили украшения-конструкторы, на которые добавляются инициалы семьи. По словам дизайнеров, украшение может стать началом новой семейной традиции и превратиться в фамильную реликвию.

Компания LeDiLe специализируется на создании чармов - тематических подвесок на браслет из серебра 925 пробы. За 5 лет существования бренд выпустил более 1000 изделий и 30 авторских коллекций.