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Бижутерия, украшения, драгоценности (581)
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Лабутина Варвара

Ювелирные мандалы с кисточками

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  • 17 Октября 201710:56
Сюжеты: Бижутерия, украшения, драгоценности

В линейке презентованы серьги, тонкие браслеты-цепочки и кольца с крутящимся основанием в виде мандалы. Все украшения сделаны вручную из стерлингового серебра с полудрагоценными камнями в центре изделий.  Они подчеркивают стиль и создают эффект магического сияния благодаря цвету минералов и эмали. Каждая мандала означает важные для человека аспекты жизни: гармонию, любовь, обновление и энергию.

 

 

По словам представителей компании, украшения символизируют единение и связь с внутренним “я”. Суета большого города, стресс и напряжение не дают современным женщинам до конца раскрыть внутренние качества, разобраться в себе и найти баланс между разными сферами.

 

 

 

Марка LeDiLe - дизайнерская ювелирная студия, основанная в 2012 году. Бренд создал более 1500 изделий ручной работы и 30 дизайнерских коллекций. В прошлом году компания презентовала авторские линейки украшений с Цирком Никулина, Павловопосадскими и Оренбургскими платками.

 
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