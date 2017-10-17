Ювелирные мандалы с кисточками

В линейке презентованы серьги, тонкие браслеты-цепочки и кольца с крутящимся основанием в виде мандалы. Все украшения сделаны вручную из стерлингового серебра с полудрагоценными камнями в центре изделий. Они подчеркивают стиль и создают эффект магического сияния благодаря цвету минералов и эмали. Каждая мандала означает важные для человека аспекты жизни: гармонию, любовь, обновление и энергию.

По словам представителей компании, украшения символизируют единение и связь с внутренним “я”. Суета большого города, стресс и напряжение не дают современным женщинам до конца раскрыть внутренние качества, разобраться в себе и найти баланс между разными сферами.

Марка LeDiLe - дизайнерская ювелирная студия, основанная в 2012 году. Бренд создал более 1500 изделий ручной работы и 30 дизайнерских коллекций. В прошлом году компания презентовала авторские линейки украшений с Цирком Никулина, Павловопосадскими и Оренбургскими платками.