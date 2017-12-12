Ювелирный бренд LeDiLe представил новогоднюю коллекцию подвесок с собаками

Наступающий год Желтой Собаки натолкнул дизайнеров марки на создание новой ювелирной коллекции. Талисман в форме собаки считается сильным оберегом и талисманом, приносящим удачу и оберегающим от бед. Ранее собака уже становилась героем ювелирной коллекции “Верный друг”.

Перед созданием коллекции представители марки провели опрос среди собачников и выяснили, какой стиль будет предпочтителен для каждой породы. В коллекцию вошли 11 серебряных изделий, изготовленных вручную из серебра 925 пробы. Модели выполнены в стиле винтажных классических украшений с применением технологии чернения и без родирования металла в 3 стилях: медальонах, кулонах и чармах.Изделия уже доступны для заказа на сайте компании LeDiLe.