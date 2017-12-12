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Бижутерия, украшения, драгоценности (588)
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Лабутина Варвара

Ювелирный бренд LeDiLe представил новогоднюю коллекцию подвесок с собаками

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  • 12 Декабря 201723:52
Сюжеты: Бижутерия, украшения, драгоценности, Рождество и Новый год

Наступающий год Желтой Собаки натолкнул дизайнеров марки на создание новой ювелирной коллекции. Талисман в форме собаки считается сильным оберегом и талисманом, приносящим удачу и оберегающим от бед. Ранее собака уже становилась героем ювелирной коллекции “Верный друг”.

 

     

Перед созданием коллекции представители марки провели опрос среди собачников и выяснили, какой стиль будет предпочтителен для каждой породы. В коллекцию вошли 11 серебряных изделий, изготовленных вручную из серебра 925 пробы. Модели выполнены в стиле винтажных классических украшений с применением технологии чернения и без родирования металла в 3 стилях: медальонах, кулонах и чармах.Изделия уже доступны для заказа на сайте компании LeDiLe.

 

 

 

 

 
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