Нидерландский бренд призывает присоединиться к движению по устойчивому развитию

Нидерландский бренд нижнего белья Hunkemöller объявляет о запуске глобальной инициативы Together Tomorrow (Завтра вместе), призванной объединить все виды деятельности компании, направив их на достижение таких стратегически важных целей, как создание устойчивого продукта, благополучие каждого из сотрудников, защита прав животных, а также этническое и социокультурное многообразие. Внести свой вклад в устойчивое развитие смогут и покупательницы: специально для них бренд разработал памятку из 20 простейших советов.

Лучше для планеты, лучше для людей и лучше для всех нас вместе

От помощи слонам и проблем загрязнения Мирового океана совместно с топ-моделью Даутцен Крез и фондом «Knot my Planet» до маркетинговых кампаний по поддержке здорового бодипозитива и показов с участием моделей с разными типами фигуры, внешности и стиля - бренд уже долгие годы остается неравнодушен к проблемам окружающей среды, животных и людей. «Мы гордимся тем, что можем поделиться историей инициативы Together Tomorrow и рассказать о шагах, которые предпринимаем. Это наша общая ответственность – руководства бренда, дизайнеров, поставщиков, сотрудников магазинов и даже работников на контрактных фабриках, которые производят наши продукты», - комментирует Александра Легро, глобальный директор по маркетингу и коммуникациям Hunkemoller.

#HKM20FOR2020

Помочь изменить мир к лучшему может и каждая из покупательниц бренда по всему миру: нидерландский бренд максимально упрощает решение этой задачи, запуская проект #HKM20FOR2020 – по сути, это памятка, включающая 20 простых советов общения с Hunkemöller, а именно:

- уточните свой размер, чтобы минимизировать возврат (80% женщин не знают свой размер белья),

- заведите сумку-шопер и отказывайтесь от пластиковых пакетов,

- сдавайте вещи на переработку и отдавайте на благотворительность,

- покупайте вместе с друзьями, чтобы сэкономить на упаковке и доставке,

- устраивайте своп-вечеринки и научитесь шить, чтобы подарить надоевшим вещам новую жизнь,

- будьте внимательны при стирке, особенно машинной, изучайте ярлычки, чтобы не повредить вещи,

- не покупайте вещи, которые вы будете носить максимум один раз,

- старайтесь сделать что-то полезное для окружающей среды каждый день и помните, что привычка формируется за 66 дней,

- делитесь своими достижениями в социальных сетях и др.

Кроме того, с помощью удобных советов по носке, уходу и ремонту клиенты узнают, как продлить срок службы одежды и белья, помочь очистить планету и куда пожертвовать, чтобы помочь другим.

Отчет по стратегии устойчивого развития

Стратегия устойчивого развития Hunkemöller основана на целях ООН в области устойчивого развития. Бренд ежегодно публикует отчеты об устойчивом развитии, каждый из которых включает детализированный раздел о стратегии устойчивого развития. Так, на 2024 год были поставлены следующие три цели: обеспечить справедливые условия труда для 65 000 работников путем улучшения здравоохранения, безопасности, равенства и развития на рабочих местах; снизить влияние на окружающую среду посредством прямых и косвенных операций на 20%; предоставить сотрудникам возможность вести более здоровую, активную, благоприятную для окружающего мира и устойчивую жизнь.

«Через наш веб-сайт и годовой отчет мы делимся информацией о наших достижениях, а также амбициями на пути к устойчивому развитию – от снабжения экологически чистыми материалами, сокращения количества пластиковых отходов путем переработки наших вешалок и отказа от пластиковых пакетов в наших магазинах до улучшения жизни работников и их детей. Мы полны решимости использовать наше влияние, чтобы добиться положительных результатов», - продолжает Ребека Санчо, менеджер по КСО в Hunkemöller.

www.togethertomorrow.hunkemoller.co.uk

www.togethertomorrow.hunkemoller.nl

www.togethertomorrow.hunkemoller.de

О БРЕНДЕ

Hunkemöller – это самый быстрорастущий ведущий европейский бренд нижнего белья, располагающий 929 магазинами в 19 странах. Компания была основана в Амстердаме в 1886 году и с тех пор превратилась в один из ведущих европейских брендов нижнего белья, развивающих присутствие не только оффлайн, но и онлайн. Hunkemöller предлагает отлично сидящую, модную и высококачественную бельевую продукцию (бюстгальтеры, нижнее белье, одежду для сна, купальники и другие товары, в том числе для фитнеса). В настоящее время Hunkemöller на 85% принадлежит группе Carlyle, а оставшаяся часть находится во владении управляющего холдинга StichtingHKMHolding.

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Авиапарк, Ходынский бульвар, д. 4, тел.: +7 495 228 8170 доб. 5306

Каширская Плаза, Каширское шоссе, д. 62, корп. 1, тел.: +7 495 228 8170 доб. 5301

МЕГА Химки, микр-н ИКЕА, корп. 2, тел.: +7 495 228 8170 доб. 5305

МЕГА Теплый стан, Калужское шоссе, 41км МКАД, тел.: +7 495 228 8170 доб. 5304

Ривьера, Автозаводская ул., д. 18, тел.: +7 495 228 8170 доб. 5302

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