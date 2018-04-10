Женщины в сфере моды зарабатывают меньше

Новое исследование издания New York Times говорит, что в большинстве британских компаний, связанных с индустрией моды, мужчины и женщины получают разную зарплату.

Опубликованный данный о разнице доходов сотрудников обоих полов в очередной раз подтверждают, что работа мужчин оценивается значительно выше, чем работа женщин. Это касается и модной индустрии.

Так в издании Conde Nast разрыв в оплате труда составил 36,9%. При сравнении средних почасовых ставок, оказалось, что женщины получают 83 цента, тогда как мужчины за такой же объем работы – 1,40 доллара. Руководство издательского гиганта объясняет такой разрыв тем, что большая часть руководства компании – сотрудники мужского пола, а женщины трудятся на низших должностях.

Такая же ситуации наблюдается в марке Karen Millen, сотрудницы которой получают в два раза меньше, чем сотрудники. Разрыв в заработной плате в Victoria’s Secret составил 19%, в Burberry – 26%.